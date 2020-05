OnePlus s’associe à Epic Games pour offrir une expérience Fortnite unique à 90 FPS sur smartphone

OnePlus s’associe à Epic Games dans le monde entier afin d’offrir une expérience Fortnite unique aux utilisateurs de ses appareils. La série OnePlus 8 est la première gamme de smartphones pouvant faire tourner Fortnite sur l’Unreal Engine à 90 FPS (images par seconde). C’est la fréquence d’images la plus élevée pour Fortnite sur un smartphone.

Pete Lau, le fondateur et CEO de OnePlus, explique : « OnePlus et Epic Games ont créé l’une des meilleures expériences Fortnite sur smartphone. La série OnePlus 8 garantit une fréquence d’images élevée et sans problèmes pour Fortnite, que même les consoles de jeu modernes ne peuvent pas concurrencer. OnePlus crée les meilleurs appareils pour les jeux mobiles, grâce à un excellent écran, des performances de pointe et une expérience utilisateur totale.”

Cette collaboration basée sur l’innovation technologique est née de la volonté d’Epic Games et de OnePlus de faire passer Fortnite sur Android à la vitesse supérieure. Le record de 90 FPS pour Fortnite sur OnePlus est le résultat de mois de développement.

Tim Sweeney, le fondateur et CEO d’Epic Games, déclare : « C’est un grand pas en avant. Outre le fait que les équipes ont réussi à améliorer considérablement les performances en matière de FPS, jouer à Fortnite sur un appareil OnePlus promet d’être une expérience fantastique. »

Les utilisateurs de OnePlus disposant d’un OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T ou OnePlus 7T Pro peuvent jouer à Fortnite avec un maximum de 60 FPS, ce qui était auparavant la meilleure performance mobile. OnePlus s’engage à fournir à ses utilisateurs la meilleure expérience de jeu mobile et met tout en œuvre pour déployer des fonctionnalités uniques en la matière.