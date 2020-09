Nouveau Huawei Matebook X Pro : Le poids léger parfait en déplacement.

Huawei annonce aujourd’hui le lancement du Huawei MateBook X Pro pour la Belgique. Le dispositif contient tout ce qui définit un vaisseau amiral : un design artistique, performances exceptionnelles et innovation. Le MateBook X Pro est l’appareil parfait pour tous les professionnels qui apprécient la mobilité et la productivité. Il sera disponible en Belgique à partir du mois d’octobre au prix de vente conseillé de 1899 €.

En 2018, Huawei a lancé le tout premier notebook FullView avec le MateBook X Pro. Avec sa portabilité pratique, son écran FullView haut de gamme, ses performances avancées et sa connectivité intelligente, le premier MateBook X Pro a inauguré l’ère des notebooks à cadre minimal. C’est une étape importante qui a marqué le début de l’avancée de Huawei dans le domaine des PC.

Une expérience Ultra FullView à couper le souffle

Le MateBook X Pro est destiné aux professionnels et aux créateurs de contenu très exigeants. À l’extérieur, le nouveau MateBook X Pro présente une coque métallique usinée par CNC avec une finition sablée de qualité supérieure qui donne à l’extérieur un toucher lisse. Le dernier-né de la famille des ordinateurs portables belges de Huawei est parfait pour les déplacements ; il ne fait que 14,6 mm d’épaisseur et pèse 1,33 kg. Le MateBook X Pro est disponible en Space Gray.

Huawei a créé l’écran Ultra FullView qui présente un impressionnant rapport screen-to-body de 91 % avec des bords fins sur tous les côtés de l’écran. Mieux encore, Huawei utilise un format d’image 3:2 non-conventionnel pour l’écran, qui est beaucoup plus adapté à la productivité et à la création de contenu que les écrans larges classiques.

L’écran Ultra FullView est un panneau LTPS de 13,9 pouces qui prend en charge une résolution allant jusqu’à 3K (3000×2000) et une gamme de couleurs 100% sRGB. La richesse des couleurs et la résolution 3K contribuent à donner vie au contenu et à offrir une expérience de divertissement plus immersive que jamais. De plus, il prend en charge la fonction multi-touch en 10 points et la capture d’écran par le doigt pour donner aux utilisateurs un nouveau moyen plus intuitif de communiquer avec leurs appareils.

La performance ultime assure une productivité maximale

Le MateBook X Pro incarne la dernière innovation en matière de notebook. À l’intérieur du poids léger se trouve la 10e génération d’Intel® Core™ i7-10510U et i5-10210U. Équipé de la NVIDIA® GeForce® MX250 sur 2 Go de GDDR5, le nouveau MateBook X Pro offre une expérience fluide pour chaque scénario, du montage vidéo aux jeux en passant par le binge-watching. Pour le refroidissement, le dernier fleuron est le système de refroidissement intelligent Huawei Shark Fin Fans 2.0 qui passe dynamiquement du mode actif au mode passif pour un refroidissement efficace et silencieux. Il est doté d’ailerons plus grands pour un débit d’air plus important. Le nouveau HUAWEI MateBook X Pro est également doté d’une technologie de filtrage intelligente permettant de surveiller la température du système en temps réel. Cela donne à l’ordinateur portable une courbe de ventilation plus stable, ce qui conduit finalement à un fonctionnement plus silencieux.

Le MateBook X Pro n’augmente pas seulement la productivité, mais il est également équipé de quatre haut-parleurs, qui offrent une expérience sonore exceptionnelle qui vous plonge dans l’action.

En effet, le MateBook X Pro est doté d’une énorme batterie de 56Wh1. En combinaison avec les modes d’économie d’énergie propres à Huawei, les utilisateurs peuvent profiter de la longue durée de vie de la batterie tout au long de la journée.

En attendant, le MateBook X Pro est livré avec un adaptateur portable de type C de 65W qui peut être utilisé avec toute une gamme de sorties. En plus d’utiliser l’adaptateur électrique pour charger votre ordinateur portable, il prend en charge le Huawei SuperCharge pour certains téléphones bien définis. Grâce à cet adaptateur, vous pouvez recharger votre appareil rapidement où que vous soyez.

Pour ceux qui voyagent beaucoup, le MateBook X Pro prend en charge le Wi-Fi rapide, offrant une meilleure réception du signal et une connectivité plus stable que jamais. Le Bluetooth 5.0, le dernier fleuron, dispose de vitesses de transmission de données plus rapides avec une couverture de signal plus large et des capacités de transmission plus fortes que la précédente version. Cela signifie que le nouvel ordinateur portable peut être connecté à une plus grande distance, avec des signaux plus stables.

Lier les dispositifs entre eux : Huawei Share Les ordinateurs portables seront plus intelligents, plus efficaces et de plus en plus connectés. Huawei contribue à l’avenir grâce à de nouvelles innovations adaptées à tous les scénarios qui offrent une expérience interactive entre l’ordinateur portable et le smartphone. Huawei adapte également ses appareils grâce à la Multi-screen Collaboration, une fonction unique offerte par Huawei Share. La Multi-screen Collaboration permet le transfert de fichiers entre l’ordinateur portable et le smartphone et assure une collaboration transparente entre les deux appareils. En s’appuyant sur la capacité de traitement et les caractéristiques de base du système du MateBook, Huawei supprime l’obstacle entre l’architecture de base de Windows et d’Android et relie les deux systèmes de façon transparente. Vous pouvez désormais, au même moment, utiliser les accessoires de votre ordinateur portable tels que le clavier, l’appareil photo, le microphone et la souris comme périphériques de votre smartphone, offrant ainsi une expérience plus confortable à l’utilisateur. Pionnier dans l’innovation des appareils intelligents, Huawei applique son expertise technologique à son MateBook X Pro pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Des technologies inédites, telles que le Fingerprint Power Button et la caméra encastrée, offrent une expérience pratique et unique. La première permet aux utilisateurs de vérifier rapidement leur identité lorsqu’ils allument leur appareil, et la seconde protège la vie privée de l’utilisateur tout en maximisant la zone d’affichage. Huawei reste engagé sur le marché des notebooks haut de gamme et propose une expérience en tous genres. Huawei continuera d’intégrer ses principales innovations en matière de smartphones dans ses produits PC afin d’améliorer encore l’expérience de l’utilisateur et de permettre à davantage de consommateurs de profiter du savoir-faire, de l’innovation et des technologies intelligentes qui caractérisent ses produits phares. Prix et disponibilité Les nouveaux Huawei MateBook X Pro sera disponible en Belgique à partir du mois d’octobre 2020 à un prix de vente conseillé de 1 899 €.