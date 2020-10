Nos conseils pour préparer le Black Friday

Le vendredi 27 novembre 2020 se tiendra l’annuel Black Friday, attendu dans le monde entier pour ses promotions incontournables et immanquables. Cette année encore, les consommateurs et les marques se donnent rendez-vous pour une journée (et un week-end) riche en bonnes affaires. En attendant cette journée spéciale, voici quelques conseils pour ne pas manquer les meilleures offres.

Le Black Friday en ligne : la bonne solution

Tous les ans, le Black Friday provoque des mouvements de foule dans les enseignes et magasins qui y participent. Il est certain qu’un tel événement attire beaucoup de monde et nombreuses sont les personnes prêtes à se déplacer pour les offres incroyables proposées en magasin. Cette tendance née aux États-Unis dans les boutiques physiques a considérablement évolué. Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de réaliser des achats en ligne et de profiter des promotions exceptionnelles du Black Friday à domicile.

Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, vous allez pouvoir profiter des meilleures offres sans faire la queue aux caisses de vos magasins favoris. En ligne, vous trouverez des centaines (plutôt des milliers) d’offres exclusives. Il est parfois possible d’en profiter en avant-première ou de consulter des sélections de produits remisés lors du Black Friday. Si vous voulez profiter de réels bons plans, un des incontournables est le Black Friday de Zalando. Zalando assure une livraison rapide et efficace, mais aussi un excellent service après-vente. Sans compter qu’avec les outils de filtre, vous pourrez naviguer parmi les articles répondants à vos propres critères comme les tailles et coloris de vêtements, par exemple.

Faites une liste de vos besoins

Si les promotions du Black Friday sont intéressantes, elles peuvent aussi s’avérer déroutantes. Pour ne pas perdre de temps et ne pas manquer de bonnes affaires, commencez par dresser la liste de ce dont vous avez besoin. Vous attendez cette journée pour remplacer un équipement ? Pour préparer vos achats des fêtes de Noël ? Vous pouvez aussi donner un coup de jeune et remplir votre garde-robe grâce au Black Friday. Qu’importe : évitez de vous égarer et liste les sites sur lesquels vous aimeriez commander certains articles. Vous pourrez ainsi préparer une liste d’articles précis à consulter lors du Black Friday et repérer les véritables bonnes affaires.

Une fois votre liste prête, vous n’aurez plus qu’à attendre minuit, le jour J pour débuter vos achats. Rendez-vous à minuit pour les plus pressés, mais vous pouvez très bien attendre le matin pour passer commander !

Attention aux fausses bonnes affaires

Certains sites et magasins trompent les clients qui pensent faire de bonnes affaires. Il ne faut pas passer trop vite à la caisse et s’intéresser aux conditions de vente. En effet, certaines remises ne s’appliquent que sur un montant minimum d’achat. Il faudra aussi tenir compte des frais de port. Attention aux sites de marketplaces, qui sont occupés par des vendeurs tiers basés le plus souvent en Chine. Un dernier conseil : créer votre compte client sur les sites que vous visez pour gagner un temps le 27 novembre prochain.