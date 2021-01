Les cotes au football, une notion essentielle pour gagner vos paris

Une cote, c’est quoi ?

Si le pari sportif est simple à comprendre, la cote quant à elle mérite d’être expliquée plus en détail. Elle est représentée par un indice, lui-même dicté par un bookmaker, comprenez un site de paris, comme à la bourse. Cet indice donne une idée globale sur un gain potentiel d’un pari. La cote au football représente donc le gain potentiel pour 1 euro misé avec l’évènement ( comme un résultat de match de football par exemple ) gagné. Les cotes au football sont la probabilité pour que l’équipe sur laquelle vous avez misé un évènement réalise cette évènement ( victoire, défaite ou score ).

À chaque bookmaker sa cote

La cote proposée pour un match de football influe directement sur le gain du parieur, donc sur votre gain potentiel. Les cotes de football sont différentes en fonction du bookmaker. En effet, chacun a son avis sur la probabilité de l’évènement : même si l’ordre d’idée globale est similaire car chaque site de paris sportifs utilise les mêmes outils statistiques, le résultat est toujours inconnu. À cela s’ajoute la part variable due à la quantité des mises des parieurs, la marge du bookmaker ou encore des opérations marketing des sites de cote de football pour attirer de nouveaux joueurs. Le mieux est donc de faire son étude de marché des cotes de football avant de commencer à parier.

Lire une cote de football, ce n’est pas si compliqué

Pour parier en ligne, il est nécessaire de comprendre les cotes et leur fonctionnement. Être capable de les calculer rapidement est nécessaire pour adapter votre jeu et gagner plus. L’équipe de football qui a la plus grande cote est considérée comme « le favori ». Si au contraire une cote au football est faible, cela signifie statistiquement que l’évènement a peu de chances de se produire. Cependant, c’est bien ici qu’il faut avoir le nez fin : une cote plus faible rapporte un gain plus important. Aussi il faut risquer une mise à contre-courant pour doubler les autres parieurs, et donc risquer plus quitte à perdre.

Par exemple, une cote 2 sur 5 représente un profit de deux cinquièmes d’un euro, soit pour chaque 5 euros pariés un profit potentiel de 2 euros. De la même manière, les fractions supérieures à 1 indiquent une faible chance de victoire. Renseignez-vous auprès du bookmaker que vous avez choisi pour connaître son système de cotes football avant de parier sur votre équipe fétiche.

Ainsi, une fois le système des cotes de football compris, vous pouvez tenter votre chance pour réaliser des profits grâce à votre équipe préférée.