iPhone 17 Air – Quand Apple invente le téléphone si léger que la demande s’est envolée

Apple pensait sans doute créer un nouveau souffle dans la gamme iPhone avec son iPhone 17 Air. Léger, fin, élégant… bref, une prouesse d’ingénierie censée séduire les amateurs de minimalisme et de design aérien. Mais selon les analystes de KeyBanc Capital Markets, la réalité du marché est un peu moins légère : la demande, elle, a pris la tangente.

Un iPhone qui flotte… mais pas dans les ventes

L’histoire commence comme souvent chez Apple : une idée brillante, un positionnement premium et une communication millimétrée. L’iPhone 17 Air, c’est le modèle le plus fin jamais conçu par la marque. Moins de matière, plus de magie ! Sauf que, comme le révèle la note publiée par KeyBanc, la magie n’a pas vraiment opéré. L’analyste Brandon Nispel parle d’une demande « virtuellement inexistante » pour ce modèle, particulièrement en dehors de la Chine.

En clair, les consommateurs n’ont pas couru en Apple Store pour découvrir ce nouveau bijou. Peut-être parce que son prix flirtait avec la stratosphère – de 1229€ à 1729€, soit le tarif d’un ordinateur portable très performant. Peut-être aussi parce que, sous sa coque ultra-fine, l’iPhone 17 Air n’apportait pas de révolution visible par rapport à un iPhone 17 classique.

Apple, le souffle court sur la production

Face à cette réception plus tiède qu’un café oublié, Apple aurait déjà réduit la production du modèle. Les chaînes d’assemblage, initialement prêtes à cracher des millions d’exemplaires, tournent désormais au ralenti. D’après plusieurs médias spécialisés, la firme de Cupertino aurait redirigé une partie de sa capacité vers d’autres produits, dont le Vision Pro M5, produit désormais au Vietnam.

KeyBanc souligne que cette révision n’est pas un drame pour Apple : l’entreprise reste portée par la bonne santé de ses iPhone 17 Pro et Pro Max, dont les marges continuent de faire rêver n’importe quel comptable. La banque maintient d’ailleurs sa recommandation “Sector Weight”, estimant que le prix moyen de vente des iPhone – l’ASP, pour les intimes – soutiendra la croissance, même si les volumes eux, plafonnent un peu.

Le grand paradoxe de la légèreté

L’iPhone 17 Air devait incarner la pureté du design Apple : un appareil à peine plus épais qu’une feuille de métal, destiné à ceux qui veulent un smartphone aussi discret qu’un post LinkedIn sans like. Sur le papier, l’idée avait tout pour plaire. Dans la pratique, les utilisateurs semblent avoir préféré le concret au concept.

Car pour obtenir ce profil de ballerine, Apple a dû faire quelques sacrifices : autonomie réduite, caméra légèrement moins performante, et une solidité qui laisse penser que le moindre coup de vent pourrait devenir une menace sérieuse. Le tout pour un prix qui, lui, n’a jamais souffert d’amaigrissement.

Un signal pour les investisseurs

Pour KeyBanc Capital Markets, cette situation illustre un tournant : le marché du smartphone haut de gamme ne se nourrit plus de la seule finesse technique. Les consommateurs veulent du nouveau, pas seulement du plus fin. Et si l’iPhone Air ne parvient pas à trouver son public, c’est peut-être parce que, dans un monde déjà saturé d’écrans, la légèreté ne suffit plus à faire rêver.

Vers un atterrissage en douceur

Apple devrait continuer à produire l’iPhone Air, mais à des volumes bien inférieurs à ses prévisions initiales. L’entreprise se concentrerait désormais sur les modèles les plus rentables, tout en peaufinant sa stratégie pour 2026. Les prochains iPhone 18 pourraient ainsi rééquilibrer le design et la performance, histoire de redonner un peu de poids à la marque – au sens figuré, bien sûr.