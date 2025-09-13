iOS 26 : Ce que la mise à jour d’Apple apporte vraiment

Apple a dévoilé iOS 26 lors du WWDC 2025, et la mise à jour sera disponible pour tous les iPhones compatibles à partir du 15 septembre 2025. Elle introduit plusieurs changements visuels, de nouveaux outils intelligents, des améliorations dans les apps de communication, et un renforcement des fonctionnalités de personnalisation. Voici ce qu’il est important de mettre en exergue.

Les nouveautés majeures

1. Liquid Glass : nouveau design et interface remaniée

Le style « Liquid Glass » remplace peu à peu l’interface plus “plate” des versions précédentes. Ce design mise en effet sur des éléments translucides, des effets de verre (réfraction ou reflets), des icônes et widgets plus “vivants”.

L’écran d’accueil et l’écran verrouillé gagnent en expressivité : fonds d’écran “spatiaux” avec effet 3D selon les mouvements, heure dynamique qui s’adapte au décor et autres fioritures utiles… ou absolument pas.

2. Apple Intelligence et outils de traduction / compréhension visuelle

Live Translation : traduction en temps réel dans “Messages”, “Facetime” et l’app “Téléphone”. C’est valable aussi bien pour le texte que l’audio.

Visual Intelligence : capacité à reconnaître ce que l’on voit à l’écran (photos, images, contenu visuel) et proposer des actions pertinentes (ajout d’événement à partir d’un billet virtuel, recherche de produits similaires, etc.).

3. Améliorations des apps Téléphone & Messages

Call Screening : filtrage automatique des appels entrants provenant de numéros inconnus. L’app “Téléphone” interroge le correspondant avant de vous laisser décider si vous décrochez ou non.

Hold Assist : si vous êtes mis en attente, l’iPhone vous avertit dès que le correspondant reprend la ligne.

Messages : nouvelles options concernant les discussions de groupe (création de sondages, arrière-plan personnalisés, indicateurs de frappe), tout comme une meilleure gestion des messages provenant d’expéditeurs inconnus.

4. Autres applications et services mis à jour

Apple Music : traduction des paroles, prononciation, ainsi qu’une fonction AutoMix pour des transitions musicales plus fluides, un peu à la manière de Spotify ?

Wallet : Les cartes d’embarquements mises à jour avec “Live Activities” pour les vols, notifications en temps réel, intégrations renforcées avec “Plans” pour se repérer géographiquement dans les aéroports.

Apple Games : nouvelle application dédiée qui regroupe tous les jeux, événements, succès et statistiques, proposant dès lors un véritable “hub ludique”.

5. Performance, autonomie et compatibilité

Adaptive Power Mode : mode intelligent de gestion de la batterie, qui ajuste les performances et certains paramètres afin d’économiser l’énergie selon votre usage.

Compatibilité : iOS 26 sera disponible dès les iPhone 11 et modèles ultérieurs. Les plus anciens (XR, XS, XS Max) sortent donc du cycle et deviennent donc obsolètes en matière de mise à jour.

Certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence resteront réservées aux modèles les plus récents, dotés de la puissance nécessaire.

Et CarPlay, on l’oublie ?

Nouveau design étendu (multi-écrans)

CarPlay s’adapte mieux aux véhicules équipés de plusieurs écrans (tableau de bord + écran central).

Les constructeurs peuvent afficher simultanément la navigation, la musique, les appels et les infos du véhicule (niveau de batterie pour les électriques, vitesse, jauge carburant).

Personnalisation avancée

Les utilisateurs peuvent désormais choisir plus de widgets (météo, calendrier, Apple Music, Podcasts).

L’apparence de CarPlay peut refléter le thème “Liquid Glass” introduit avec iOS 26 pour plus de cohérence entre l’iPhone et l’écran du véhicule.

Meilleure intégration véhicule

CarPlay accède à plus de données du véhicule : température intérieure, commandes de climatisation, pression des pneus… selon les constructeurs.

Sur les voitures électriques, l’intégration avec Plans et Wallet permet de mieux gérer les trajets incluant des arrêts de recharge.

Améliorations Siri & Apple Intelligence

Siri devient plus naturel et peut gérer plusieurs requêtes en contexte (“trouve une station avec recharge rapide et lance ma playlist”).

Traduction en direct (Live Translation) disponible aussi dans CarPlay → utile pour les appels internationaux en voiture.

Nouvelles apps compatibles

Plus d’applications tierces (parking, bornes de recharge, restauration rapide, livraison) sont désormais prises en charge, suivant des interfaces adaptées à la conduite.

En conclusion, iOS 26 n’est pas nécessairement une grande révolution, mais un subtil mélange de design raffiné, d’intelligence artificielle embarquée et de confort d’utilisation. Un pas de plus vers un iPhone plus personnalisé et plus utile au quotidien ? A vous de voir … le 15 septembre 2025 !