IKEA : Tout comprendre sur les 21 nouveaux produits “Matter”

Vous pensiez que transformer votre domicile en “maison intelligente” signifiait acheter une ampoule connectée pour remplacer celle du salon ? Et puis passer la soirée à essayer d’accorder la télécommande, le chauffage, la prise et la lampe comme s’ils étaient dans un orchestre symphonique raté ?

Bonne nouvelle : IKEA arrive avec 21 nouveaux produits compatibles Matter (le standard smart home inter-marques) pour simplifier tout ça. C’est le moment où la lampe, la prise et la télécommande arrêtent de se faire la guerre.

Pourquoi ce lancement est important

Jusqu’à présent, la domotique ressemblait souvent à une collection de gadgets chacun pour soi : chaque marque avait son application, son protocole et sa manière de les connecter l’un à l’autre. Avec Matter, l’idée est : un standard unique, des marques différentes mais un seul langage. IKEA adopte ce standard pour ses nouveaux produits — ce qui signifie que vos hybrides IKEA + autre marque risquent de parler (enfin !) la même langue.

IKEA explique que cette nouvelle gamme marque une refonte de son système smart-home, pour que la technologie soit « facile à utiliser, compréhensible, et abordable pour beaucoup ». 

Ce que comportent ces 21 produits Matter

La gamme est répartie en trois grands volets : éclairage, capteurs, et contrôle. 

1. Éclairage (lampes intelligentes “KAJPLATS”)

  • 11 variations de lampes : formes différentes (E27/E26 standard, P45 E14/45 mm, GU10 spots), coefficients de luminosité variés, options blanches ou couleur. 

  • Les modèles vont de 470 lumen à 1 521 lumen, selon les versions. 

  • Options dimmables, blanc chaud, blanc froid, changement de couleurs.

Type / Culot

Diamètre / Profil

Spectre / Luminosité

Fonctionnalité

E27/E26

60 mm – standard globe

Blanc et couleur – 1 055 lm

Changement de couleur

Blanc – 470 lm

Dimmable

Blanc – 1 055 lm

Dimmable

Blanc – 1 521 lm

Dimmable

P45 E14

45 mm – compact

Blanc – 470 lm

Dimmable

Blanc – 806 lm

Dimmable

Blanc et couleur – 806 lm

Changement de couleur

GU10

Spot directionnel

Blanc et couleur – 470 lm

Changement de couleur

Blanc – 575 lm

Dimmable

Ampoules décoratives verre clair

E14

Blanc – 470 lm

Dimmable

E27 globe standard

60 mm

Blanc – 470 lm

Dimmable

E27 globe large

95 mm

Blanc – 810 lm

Dimmable

2. Capteurs intelligents

Nom du produit

Fonction

Utilisation / Particularités

MYGGSPRAY

Capteur de mouvement

Intérieur et extérieur, allume automatiquement la lumière dans les entrées, escaliers, garages ou autres zones nécessitant une lumière mains-libres.

MYGGBETT

Capteur porte/fenêtre

Détecte ouverture/fermeture. Envoi de notifications si connecté à un système domotique. Peut déclencher des lumières dans les dressings ou autres espaces.

TIMMERFLOTTE

Capteur température et humidité

Mesure et affiche température et humidité.

ALPSTUGA

Capteur qualité de l’air

Mesure CO₂, particules PM2,5, température et humidité. Compatible avec purificateurs IKEA. Peut aussi afficher l’heure.

KLIPPBOK

Capteur de fuite d’eau

Détecte les fuites et averti de manière sonore. Envoie notifications si connecté à un hub.

3. Contrôle & prise intelligente

Nom du produit

Fonction

Utilisation / Particularités

BILRESA télécommande à double bouton

Contrôle à distance

Allume/éteint les lumières, ajuste la luminosité, change la couleur ou déclenche un scénario prédéfinie.

BILRESA télécommande avec molette

Contrôle à distance

Permet de régler les produits connectés d’un simple tour de molette : allumer/éteindre, dimmer, changer la couleur, contrôler un groupe ou un scénario prédéfini.

Kits BILRESA (2x)

Télécommandes multiples

Trois versions colorées par kit (vert, rouge, beige). Un kit avec trois télécommandes à molette, l’autre avec trois télécommandes à double bouton.

GRILLPLATS prise intelligente

Prise connectée

Transforme les lampes ou petits appareils classiques en objets connectés, contrôlables à distance. Suit la consommation d’énergie et peut être associée à une télécommande ou un capteur de mouvement.

Avantages principaux

  • Interopérabilité : Grâce à Matter, ces produits fonctionnent avec différentes marques et plateformes (Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, etc.). 

  • Simplicité d’usage : IKEA vise des produits faciles à installer, à utiliser, sans être réservés aux “geeks”. 

  • Prix abordables : Les premières annonces parlent de tarifs très modestes pour certaines lampes et capteurs, ce qui rend la domotique plus accessible. 

Et Matter-over-thread, qu’est-ce donc ?

Matter, c’est un peu le langage universel des maisons intelligentes : Apple, Google et Amazon se sont mis d’accord pour que vos gadgets parlent enfin la même langue.

Thread, lui, c’est le réseau invisible mais ultra‑malin qui relie tous vos appareils comme un fil électrique super discret (un peu comme un WiFi uniquement utilisé entre objets). Ensemble, ils permettent à vos lampes, prises et capteurs de papoter entre eux directement, sans que vous ayez besoin d’un hub propriétaire.

Quelques points à vérifier (et à garder en tête)

  • Bien que compatibles Matter, ces produits peuvent être utilisés sans hub (dans leurs fonctions basiques). Toutefois, un hub est toujours requis (ex : le hub IKEA DIRIGERA ou tout autre hub certifié Matter) si vous souhaitez aller plus loin dans la programmation. C’est un peu le cerveau de la bande qui dirige ses sujets au doig et à l’oeil.

  • Le standard Matter est encore en évolution ; certaines fonctionnalités avancées ou catégories d’appareils restent à venir. 

  • Disponibilité, prix et date de sortie pour de nombreux marchés (dont la France et la Belgique) ne sont pas toutes confirmées pour le moment mais une arrivée sur le marché pour janvier 2026 est plus que probable.

