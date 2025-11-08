XPeng P7+ : la berline électrique chinoise XXL qui veut conquérir l’Europe

Lorsque la marque chinoise XPeng présente la P7+, elle semble dire : « Oui, je peux mêler confort, technologie et autonomie… sans demander de sacrifices. » Avec son gabarit généreux, ses spécifications alléchantes et son design ambitieux, la P7+ marque une montée en gamme… et en défis.

Design & habitabilité : du gabarit « sérieux »

La P7+ est une berline / liftback d’environ 5 056 mm de long, 1 937 mm de large et 1 512 mm de haut, avec un empattement de 3 000 mm.

Cela lui confère un habitacle spacieux, idéal pour les passagers arrière, et un coffre généreux : jusqu’à 725 L de volume annoncé.

Bref : on parle d’une voiture capable d’être à la fois familiale et confortable… avec un soupçon de prestige.

Spécifications Batterie & autonomie (CLTC) Versions avec batterie ≈ 60,7 kWh pour ~602 km ou ≈ 76,3 kWh pour ~710 km annoncés. Motorisation Moteurs 180 kW (~245 ch) ou 230 kW (~313 ch) selon version. Couple ~450 Nm. Performance 0‑100 km/h Environ 5,9 secondes pour la version “top”. Vitesse maximale Environ 200 km/h selon les versions. Architecture / charge rapide Architecture 800 V annoncée, variante “5C” capable de charger de 10 % à 80 % en 12 minutes.

Technologies embarquées : l’ambition “smart”

La P7+ adopte le système d’assistance à la conduite AI Hawk / XNGP de XPeng, sans lidar mais avec multiples caméras et radars. L’écran central de 15,6″, un tableau de bord numérique, et même des écrans pour les passagers arrière font partie de l’expérience.

En clair : une voiture qui veut être connectée, “intelligente” et prête pour le futur.

Vidéo par Bjorn Nyland.

Prix & disponibilité (Chine)

Lancée en Chine le 7 novembre 2024, la P7+ démarre à 186 800 yuans (~22 500 €) pour le modèle d’entrée. Les versions supérieures montent jusqu’à ~218 800 yuans (~26 500 €).

Pour l’Europe, les détails (tarif, réseau, homologation et taxes) restent à confirmer…

Points forts & réserves

Points forts :

Autonomie compétitive pour une berline (602 à ~710 km annoncés).

Recharge ultra‑rapide pour certaines versions (10‑80 % en ~12 minutes).

Technologie embarquée avancée, habitacle spacieux.

Réserves possibles :

Réseau après‑vente et distribution encore limités en Europe.

Gabarit important : ~5 m de long, ce qui peut poser souci en ville.

Fiabilité & qualité à long terme encore à prouver sur les marchés occidentaux.

Conclusion

La XPeng P7+ apparaît comme une proposition audacieuse : une grande berline électrique chinoise capable de rivaliser avec les modèles établis, par ses chiffres, ses spécifications et son design. Pour qui veut larguer les compromis, elle est séduisante.

Il reste à voir comment elle s’intégrera en Europe, avec tous les défis logistiques, réglementaires et pratiques que cela implique.