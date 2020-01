HP annonce des PC et accessoires innovants pour la productivité, l’expérience numérique et le jeu

A l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) HP Inc. présente ses nouveaux PC, écrans et accessoires. Les dernières innovations de la marque offrent aux particuliers et professionnels la liberté de travailler en toute sécurité, de profiter de contenus où qu’ils soient et de connecter leurs appareils très facilement. Les consommateurs peuvent désormais faire un acte d’achat éco-responsable en optant pour des produits fabriqués à partir de plastiques océaniques.

« Nous avons pour ambition de créer des appareils et des expériences du futur qui offrent davantage de liberté aux nouvelles générations pour créer, consommer du contenu et collaborer », explique Alex Cho, président de la branche Systèmes personnels chez HP Inc. « Face à l’importance croissante du PC dans la vie des utilisateurs, HP continue de créer des appareils d’exception, ainsi que des écrans et accessoires innovants, alliant performances et légèreté, durabilité et design, et mobilité et respect de la vie privée. »

À l’aube d’une nouvelle décennie, les modes d’utilisation des technologies ne cessent d’évoluer, et les solutions qui améliorent la productivité, l’expérience numérique et le jeu sont au centre des attentes. 34 % des personnes travaillant aux États-Unis seraient prêtes à accepter une baisse de salaire de 5 % contre la possibilité de travailler davantage hors du bureau. Alors que la génération Z consomme du contenu en ligne plus de 10 heures par jour,les membres des générations Y et Z utilisent en moyenne cinq écrans par jour, ce qui complexifie la connexion de leur écosystème d’accessoires à leurs appareils.

HP Spectre x360 15

Performances : repensé pour offrir des performances thermiques plus poussées, le HP Spectre x360 15 est le modèle le plus puissant de la gamme Spectre à ce jour. Il intègre un processeur Intel® Core™ i7 de 10e génération, la carte graphique NVIDIA® GeForce et bénéficie d’une autonomie allant jusqu’à 17 heures.

Contenus : l’écran OLED 4K de 15,6 pouces occupe 90 % de la surface, avec un espace DCI-P3 et une gamme de couleurs plus étoffée de 30 %. Il offre une fidélité de restitution des images et des couleurs, inédite.

Mobilité : la dernière technologie Intel® Wi-Fi 6 (gig+) offre des vitesses de transfert de fichiers trois fois supérieures au Wi-Fi 5, et Network Booster dans HP Command Center permet de personnaliser les priorités et paramètres réseau.

Sécurité : six utilisateurs sur dix utilisent le cache pour obturer la webcam de leur ordinateur portable pour des raisons de sécurité. Ce modèle inclut la plus petite caméra infrarouge de HP (2,2 mm), la technologie HP Webcam Kill Switch, un bouton de désactivation du micro dédié, un lecteur d’empreinte digitale sur le cadre du clavier et les solutions Express VPN et LastPass pour pouvoir créer et consommer du contenu en toute liberté et sécurité.

HP ENVY 32 AiO (All-in-One, tout-en-un)

Création : le nouvel HP ENVY 32 AiO réinvente le plaisir de créer. En configuration haut de gamme, il peut intégrer des processeurs de 65W Intel® Core™ i7 de 9e génération, une carte graphique NVIDIA® GeForce® RTX 2080, 32 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 1 To ou des options de double stockage pour les projets photo et vidéo les plus exigeants. Le HP ENVY 32 AiO est le premier tout-en-un à intégrer le programme RTX Studio de NVIDIA. Spécialement conçu pour les créateurs modernes, RTX Studio peut optimiser une quarantaine d’applications de création et de design de référence, grâce à la technologie d’accélération RTX Ray Tracing en temps réel et l’IA pour un maximum de performances dans les tâches les plus intenses et le montage vidéo haute résolution.

Expérience audio : premier tout-en-un au monde offrant un volume extrêmement puissant et intégrant la technologie Advanced Audio Stream, le HP ENVY 32 AiO délivre un son surround immersif sans nécessiter de haut-parleurs supplémentaires. Avec les tweeters et le caisson de basses ajustés sur mesure par Bang & Olufsen, l’utilisateur bénéficie d’un son exceptionnel à la source lors du montage et de l’écoute de contenus audio. Même avec le PC éteint, les enceintes peuvent diffuser les morceaux de la playlist en cours de lecture via un smartphone.

Design : écran en verre monté sur un pied en aluminium massif, finition matte noire avec des touches d’imitation bois cendré foncé, tissu acoustique chiné… Tout dans le design de le HP ENVY 32 AiO respire la qualité et l’élégance. Et avec les ports facilement accessibles, la fonction de recharge sans fil et le clavier qui permet de changer d’appareil d’une simple pression sur un bouton, l’essentiel est à portée de main.

HP Elite Dragonfly

Connectivité sécurisée avec la 5G : le HP Elite Dragonfly est le premier PC convertible professionnel au monde doté de la 5G, avec une technologie de signal intelligent qui optimise les performances de l’antenne. Cette technologie innovante permet à ce PC, le plus léger convertible professionnel au monde, de respecter les normes de connectivité les plus strictes de HP. Intégrant un processeur Intel® Core™ vPro® de 10e génération, l’Elite Dragonfly affiche les meilleures performances de connectivité et de confidentialité de sa catégorie.

Discrétion : HP continue d’innover pour plus de confidentialité grâce à a technologie de pointe Sure View Reflect. Elle permet de travailler en toute discrétion en fonction des conditions de luminosité. Activable d’une simple pression sur une touche du clavier, le mode Confidentialité protège immédiatement l’écran des regards indiscrets en affichant un filtre distinctif de couleur cuivre.

Options de localisation : le HP Elite Dragonfly est le premier ordinateur portable au monde à intégrer la technologie de localisation intelligente Tile™. Cette technologie de référence permet de retrouver facilement un appareil égaré. Avec le service Tile Premium en option, l’utilisateur peut même recevoir des alertes proactives en cas de perte ou d’oubli de l’appareil.

Écologie : le HP Elite Dragonfly est le premier ordinateur portable au monde fabriqué à partir de plastiques océaniques. Plus de 82 % de ses pièces mécaniques utilisent des matières recyclées.

Tarifs et disponibilité