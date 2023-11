Comment éliminer les publicités intempestives sur votre smartphone ?

Peu de gens aujourd’hui ne possèdent pas de téléphone portable, il est de plus en plus utile au quotidien : applications bancaires, de sport, de santé, etc. Peu de domaines échappent à cette tendance. Par conséquent, les publicités sont partout, que ce soit dans le navigateur ou dans les applications. Certaines de ces publicités peuvent être très ennuyeuses, et dans quelques cas, même malveillantes. De plus, pour la plupart des gens, elles sont sans intérêt. Alors comment s’en débarrasser une bonne fois pour toutes ?

Les fenêtres publicitaires intempestives

Dans la plupart des cas, les fenêtres publicitaires ou pop-ups sont causées par une application tierce que vous avez récemment installée. Ces fenêtres publicitaires n’ont rien à voir avec le smartphone lui-même. Les publicités sont un moyen pour les développeurs d’applications de gagner de l’argent : plus il y a de publicités affichées, plus le développeur gagne de l’argent. C’est pourquoi certaines d’entre elles sont si récalcitrantes.

Ce sont les propriétaires de téléphones Xiaomi et Samsung qui sont le plus souvent confrontés à des fenêtres publicitaires gênantes. Android étant un système open source, il est plus facile d’y intégrer divers mécanismes publicitaires ou malveillants. Les bannières interfèrent avec le travail de l’utilisateur et causent parfois de réels dommages si elles cachent des virus ou des logiciels d’hameçonnage. En outre, les utilisateurs ne pensent pas à utiliser un bloqueur de pub ou un VPN avec bloqueur intégré sur leurs mobiles. Pourtant, ce genre de VPN est désormais facilement accessible et offre une aide précieuse lorsqu’il s’agit d’éliminer les sites malveillants et de bloquer les publicités : certains bloquent même celles sur YouTube par exemple !

Bloquer les publicités pop-up et les logiciels malveillants sur Android

Avant toute chose, si vous constatez que certaines pop-ups reviennent sans cesse et redirigent automatiquement vers des pages ou des publicités inconnues, cela signifie probablement que votre téléphone a été envahi par un logiciel malveillant ou un virus. Le système Android fournit un moyen universel de bloquer les applications problématiques.

Sur votre appareil Android, cliquez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes, jusqu’à ce que l’icône d’extinction apparaisse à l’écran. Ensuite, continuez à toucher et à maintenir l’icône d’arrêt. Votre appareil démarre en mode sans échec. Vous verrez « Mode sans échec » en bas de l’écran. Désinstallez une à une les applications tierces problématiques ou suspectes.

Conseil : pour vous souvenir des apps que vous avez supprimées afin de pouvoir les réintégrer, dressez une liste. Veuillez ne pas supprimer les applications du système.

Après chaque suppression, redémarrez votre appareil normalement. Voyez si la suppression de l’application en question a résolu le problème. Après avoir supprimé l’application à l’origine du problème, vous pouvez ajouter à nouveau les autres appli que vous avez supprimées.

Vérifier si votre appareil est encore sécurisé après cette manipulation :

Ouvrez le logiciel d’analyse de sécurité tel que Google Play Protect. Recherchez les menaces de sécurité sur votre appareil.

Supprimer les publicités sur iOS

L’application Safari dispose d’un mode lecture seule qui ouvre la page sans publicités, menus de navigation ou autres distractions. Le mode lecture seule formate la page Web en ne laissant que le texte et les images d’origine. Vous pouvez l’activer en accédant au menu des paramètres de la page et en faisant défiler vers le bas. Pour le désactiver, distribuez le bouton « Paramètres », puis « Cacher pour lecture ». Si le bouton « Afficher pour lecture » est grisé, cela signifie que le mode pour cette page n’est pas disponible.

Pour utiliser automatiquement le mode lecture seule sur toutes les pages web prises en charge, ouvrez Réglages > Safari > Mode lecture seule. Si vous souhaitez uniquement bloquer les fenêtres pop-up, accédez à Réglages > Safari, puis activez l’option Blocage des fenêtres pop-up.

D’autre part, iOS vous permet de contrôler l’accès des applications aux données cellulaires. Vous pouvez autoriser / refuser l’accès de certaines applications aux données cellulaires afin de ne pas désactiver complètement la connexion Internet sur l’ensemble de votre appareil. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour bloquer les publicités dans les jeux.