L’application Apple TV arrive sur les téléviseurs Android de Philips

TP Vision a annoncé que l’application Apple TV, y compris Apple TV+, sera désormais disponible sur les téléviseurs Android de Philips à travers l’Europe, l’Asie Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique Latine¹. Les consommateurs équipés d’un téléviseur Android de Philips compatible auront un accès complet à Apple TV+, aux chaînes Apple TV et à bien d’autres choses encore, directement via la page d’accueil de leur Smart TV².

L’application Apple TV propose Apple TV+, le service de vidéo à la demande par abonnement d’Apple, qui offre des émissions originales, des films et des documentaires primés réalisés par les plus grands storytellers au monde. Les abonnés peuvent profiter de créations originales Apple, comprenant des séries telles que “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “For All Mankind” et “Servant”, ainsi que des films tels que “Greyhound”, “Palmer” et “Wolfwalkers”.

Toujours sur l’application Apple TV, les clients peuvent profiter des chaînes Apple TV, telles que STARZPLAY, Acorn TV et Noggin, et les regarder en ligne et hors ligne, sans publicité et à la demande, directement sur l’application Apple TV. Grâce au partage familial, jusqu’à six membres de la même famille peuvent partager des abonnements à des chaînes Apple TV en utilisant leur identifiant Apple et leurs mots de passe personnels. Les clients peuvent également profiter de recommandations personnalisées et accéder à leur bibliothèque de films et de séries télévisées achetés via Apple.

Martijn Smelt, CMO Europe chez TP Vision a déclaré : “Je suis ravi que nous puissions désormais ajouter Apple TV+ – l’un des meilleurs services de streaming TV – à notre plateforme Android. Grâce à notre technologie de traitement d’image reconnue et à notre système unique Ambilight, nous offrons aux téléspectateurs le contenu d’Apple TV+ avec une qualité d’image et de son optimale.”

Les propriétaires d’un téléviseur Android de Philips modèle 2021, acheté récemment, trouveront l’application Apple TV préinstallée sur l’écran d’accueil de leur Smart TV. Les consommateurs disposant d’un téléviseur Android Philips plus ancien (fonctionnant sous Android TV 8 ou plus) peuvent ajouter l’application Apple TV à la liste des favoris de leur téléviseur via la boutique d’applications Google Play™. L’application Apple TV peut également être trouvée sur l’application Philips Collection.

Tous les téléviseurs Android de Philips sont compatibles avec les technologies Dolby Vision™ et Dolby Atmos™. Associées à la fonction unique Philips Ambilight – où l’éclairage LED à l’arrière du téléviseur projette un halo de lumière colorée, qui correspond précisément à l’image sur l’écran – elles présenteront le contenu d’Apple TV+ de manière à offrir une expérience cinématographique de haute qualité.