Aperçu sur les plus grandes nations de pari au monde

Si pour de nombreuses personnes à travers le monde les activités de pari sont perçues à la fois comme source de divertissement et de revenus, c’est qu’à la base certains pays ont su les intégrer à leur culture, laquelle perdure depuis des années voire maintenant des générations. Pour cette raison, il n’est donc pas surprenant de voir qu’il y a des nations de pari plus grandes que d’autres à travers le monde. C’est le lieu ici de les découvrir, pour sans doute mieux orienter vos choix au besoin.

Le Canada

Mis à part le boom que connaissent les sites de casino en ligne Canada, le pays figure indiscutablement parmi les plus grandes nations de pari au monde. Il ressort que 75% de sa population adulte s’adonne aux activités de pari aussi bien en ligne qu’en dehors. La législation varie selon les provinces, mais cela n’émousse pas pour autant les ardeurs des amateurs. Un récent rapport a même révélé que cette industrie génère au moins 16 milliards de dollars par an, une manne assez colossale qui ne peut qu’inciter les législateurs à ancrer davantage le pari dans les habitudes et la culture canadienne.

Le Royaume-Uni

La volonté de parier n’a pas gagné les habitudes des citoyens du Royaume-Uni avec l’avènement des sites de casino en ligne. Elle existait déjà avant internet, et même si la législation a connu des modifications au fil des années, le pays reste l’un de plus grands et les plus sérieux où le pari, sous toutes ses formes, est entièrement légal. D’ailleurs, il a récemment été dévoilé que 32% de la population adulte parie chaque semaine. Plus loin, il ressort que cette industrie a rapporté près de 15 milliards de livre sterling en 2018.

Les États-Unis

Malgré une législation assez disparate au niveau des états, le pari est très ancré dans la culture américaine. Cette activité attire du monde, non seulement au niveau local, mais aussi à l’échelle internationale puisque des millions de parieurs à travers le monde s’y rendent chaque année pour y profiter du charme des sites de casino qui y sont installés, notamment à Las Vegas. D’ailleurs, cette ville est unanimement reconnue comme le bastion mondial du pari. Pour information, les revenus générés par l’industrie du pari en 2018 dans le pays sont de 162 milliards de dollars.

Conclusion

Au regard de tout ceci, il convient de dire que l’engouement que suscitent les activités de pari est énorme, et les statistiques affolantes ne sont visiblement pas près de s’arrêter de sitôt. Ce secteur a donc encore de très beaux jours devant lui, surtout avec un monde actuel beaucoup plus tourné vers le divertissement depuis mobile.