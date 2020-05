Durant cette période de “French Days”, prévue du 27 mai au 1er juin, Amazon nous surprend avec une série de réduction assez énormes sur certains PC portable HP et, notamment, sur les notebook pour gamer. Faisons le point. En fin d’article, vous trouverez d’autres produits qui ont attirés notre attention.

HP Pavilion Gaming 17-cd0021nf

En version 17 pouces, cet HP Pavilion Gaming est proposé à 899€ au lieu de 1199€, soit une réduction de 300€ pour ce notebook intégrant un écran full HD de 17.3 pouces. Il est équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, d’un processeur Intel Core i5-9300H, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 128 Go et d’une disque dur de 1 To. A ce prix, il s’agit donc d’un bon petit PC pour débuter dans le jeu ou, a contrario, si vous recherchez un PC de 17 pouces à un prix vraiment intéressant.

Acheter cet HP sur Amazon (version 17 pouces) pour 899€. Sachez qu’il est aussi disponible en version 15 pouces pour 749€ au lieu de 999€.

HP OMEN 15-dh0016nf

Ici, nous sommes sur un matériel beaucoup plus puissant que le précédent. Bien qu’il s’agisse ici d’une version 15.6 pouces full HD, les bordures assez fines le rendent plus compact. Il est équipé de la technologue AudioBoost de Bang & Olufsen, de sorte que ce HP Omen se suffit à lui-même au niveau son, sauf si vous optez pour un casque, évidemment.

A l’intérieur de cette bête de course, nous trouvons un processeur Intel Core i7-9750H, 8 Go de RAM DDR4 et une SSD de 512 Go. D’un poids relativement léger, il ne pèse que 2.4 Kg.

Ce notebook de gamer HP Omen 15 pouces est disponible pour 1399€ au lieu de 1899€, soit 500€ d’économie.

Acheter cet HP Omen sur Amazon. pour 1399€ (version 15 pouces).

HP Pavilion 14-ce1000nf

Par contre, si le monde du gaming vous importe peu et que vous recherchez un PC assez classique ou un notebook pour votre ado aux études, HP propose aussi une réduction de 200€ sur le Pavilion 14 pouces. Il intègre évidemment un écran de 14 pouces full HD 1920×1080 pixels. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core i5 (i5-8265U), 8 Go de RAM, ainsi qu’un SSD de 256 Go. Son autonomie annoncée dépasse largement les 10 heures afin de vous passer de recharge durant la journée.

Acheter cet HP Pavilion 14 pouces sur Amazon pour 599€ au lieu de 799€.

Vous pouvez également trouver toutes les promotions HP sur Amazon, ou encore jeter un oeil sur la totalité des produits concernés par les réductions de ces French Days. Ceux-ci ne concernent d’ailleurs pas que des ordinateurs, mais également de l’électro-ménager ou par exemple, des tondeuses-robot Gardena. Sachez que des offres sympathiques sont aussi disponibles chez iRobot, notamment avec ce Roomba 671 à 199€ au lieu de 349€.

D’autre part, si vous êtes plutôt fan des produits Microsoft, Amazon propose de chouettes prix sur la gamme des Surface Book.