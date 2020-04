500 Go pour 90 jours au prix de 4,99 EUR : pCloud soutient sa communauté dans les moments difficiles actuels

pCloud, leader du stockage en ligne, donne aux utilisateurs la possibilité d’essayer son service et ses fonctions Premium à un prix très réduit. Au cours des derniers mois, le monde a connu des changements rapides, en raison de la crise sanitaire actuelle. Partout dans le monde, les pays sont complètement bloqués. Les individus n’ont pas d’autre choix que de s’adapter à la situation actuelle et de changer radicalement leur mode de vie et de travail.

En réponse à la situation mondiale actuelle, le service suisse de stockage en ligne pCloud veut donner aux travailleurs distants les moyens de disposer d’outils sécurisés pour le stockage de fichiers et de fonctions de partage de données Premium. Les utilisateurs peuvent désormais acheter un forfait Premium de 500 Go pour 90 jours au prix de 4,99 EUR.

“Notre mission a toujours été d’aider les gens à stocker, partager et gérer leurs fichiers sur chacun de leurs appareils. Qu’ils soient au bureau, à la maison ou ailleurs”, déclare Tunio Zafer, PDG de la société.

“Nous sommes ici pour soutenir notre communauté, car nous sommes tous dans le même bateau et il est maintenant plus important que jamais de rester unis“, poursuit M. Zafer.

Le service de stockage en ligne est connu pour offrir une variété de fonctionnalités pour le partage sécurisé de fichiers et la collaboration. Les télétravailleurs peuvent utiliser le forfait Premium de 500 Go pour étendre le stockage disponible sur leur appareil et modifier les fichiers, comme s’ils étaient stockés localement.

Pour plus d’informations : www.pcloud.com/fr/letter- from-ceo/