Xiaomi OpenWear Stereo Pro : le casque « open-ear » qui se veut discret mais puissant

Il y a des objets technologiques qui veulent se faire discrets et d’autres qui revendiquent leur différence. Le Xiaomi OpenWear Stereo Pro fait partie de la seconde catégorie. Avec lui, fini l’isolement du monde extérieur. Votre musique reste dans vos oreilles mais vos oreilles restent dans le monde. De quoi marcher en ville, croiser son voisin et lui répondre sans ressembler à une statue figée par ses écouteurs intra.

Le concept : entendre sans s’enfermer

Les Xiaomi OpenWear Stereo Pro adoptent le format dit open-ear. Contrairement aux traditionnels écouteurs intra-auriculaires qui s’invitent dans vos conduits auditifs comme un squatteur de week-end, ceux-ci reposent juste devant l’oreille. L’avantage est clair : on profite du son de sa musique, mais on reste attentif aux bruits ambiants. Une voiture qui klaxonne, une collègue qui vous interpelle, un chien qui aboie… rien n’est totalement filtré.

Xiaomi a cependant voulu dépasser le simple concept d’ouverture. L’un des défis de ce genre de design, c’est la fuite sonore. Si vous avez déjà été assis dans un train à côté d’un amateur de métal équipé d’écouteurs ouverts, vous savez de quoi il s’agit. Pour contrer cela, la marque a imaginé un système de réduction de fuite sonore intégré qui limite ce désagrément.

Un concentré de technique miniature

Chaque écouteur pèse moins de dix grammes, mais embarque une combinaison de transducteurs assez inhabituelle. Un grand haut-parleur dynamique gère les fréquences basses et médiums, tandis que d’autres composants plus fins prennent en charge les aigus. L’ensemble cherche à restituer une scène sonore claire et détaillée, sans enfermer l’utilisateur dans une bulle.

L’astuce la plus intrigante est ce driver supplémentaire qui émet en opposition de phase afin de neutraliser une partie du son qui s’échapperait vers l’extérieur. On pourrait presque parler d’anti-fuite active. Cela permet de profiter de la musique sans transformer la rame de métro en discothèque involontaire.

Pensés pour durer

L’autonomie annoncée est de 8 heures par charge, ce qui laisse de quoi écouter de nombreux épisodes de podcast ou quelques symphonies complètes. Avec le boîtier, on grimpe jusqu’à 45 heures, ce qui transforme l’objet en fidèle compagnon de voyage. Une recharge express de dix minutes suffit pour retrouver environ deux heures d’écoute.

La conception intègre aussi un alliage à mémoire de forme qui s’adapte au contour de l’oreille. Résultat, le maintien est assuré sans créer une pression excessive. Le silicone utilisé est présenté comme doux et agréable sur la peau, ce qui permet un port prolongé sans gêne. La certification IP54 complète le tableau, protégeant contre la pluie légère et la poussière.

Des fonctionnalités au-delà de la musique

Le Xiaomi OpenWear Stereo Pro n’est pas seulement un accessoire d’écoute. Il intègre des microphones capables d’enregistrer directement, même lorsque les écouteurs sont rangés dans leur boîtier. Cette fonction séduira ceux qui aiment prendre des notes audio rapides ou capturer une idée à la volée.

L’application compagnon ouvre d’autres possibilités comme la traduction instantanée ou la transcription de conversations. De quoi transformer ces écouteurs en petit outil d’assistant mobile, toujours prêt à épauler. La connexion multipoint permet quant à elle de jongler entre deux appareils sans manipulation fastidieuse.

En résumé

Le Xiaomi OpenWear Stereo Pro se positionne comme un objet hybride : ni casque isolant, ni simple écouteur. Il cherche à concilier le plaisir d’écouter sa musique avec la nécessité de rester conscient de son environnement. Entre design, confort et fonctionnalités originales, il se démarque dans un marché qui aime jouer la carte de l’immersion totale.

Caractéristiques principales

Format : écouteurs sans fil open-ear

Poids : 9,7 g par écouteur

Haut-parleurs : architecture multi-drivers avec système anti-fuite sonore

Autonomie : 8 heures par charge, 45 heures avec boîtier

Recharge rapide : 10 minutes pour environ 2 heures d’écoute

Fonctions : enregistrement intégré, traduction et transcription via application, connexion multipoint

Résistance : certification IP54

Voilà un objet qui prouve qu’écouter de la musique peut se faire sans se couper du monde, ni imposer son répertoire aux voisins. Les oreilles restent ouvertes, mais les secrets musicaux, eux, sont bien gardés.

Prix

Les Xiaomi OpenWear Stéréo Pro sont en vente sur Amazon pour 149€.