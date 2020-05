TEST : Ninebot ES2 / ES4, la trottinette idéale pour ado ?

Il n’y pas d’autre mot, amoureux. Oui, je suis tombé amoureux du déplacement en trottinette électrique. Toutes les occasions sont bonnes pour s’en servir, des achats de dernières minutes, une visite à la famille, une balade pour décompresser, une promenade pour faire des photos et bien plus encore. Avec 300 km roulé en 10 jours vous aurez compris l’importance de mon amour.

Afin de partager cette nouvelle passion, j’ai offert à mon fils SA trottinette. Etant satisfait de ma Ninebot Max G30 déjà testé la semaine dernière, je réitéré ma confiance en Ninebot mais pour un modèle moins lourd et moins puissant, la Ninebot ES2.

Je l’ai achetée chez un spécialiste bruxellois à 600€ alors qu’elle est disponible pour 400€ chez Amazon et 450€ chez Media Markt ou encore Krefel, contre la promesse d’un service de qualité et d’une garantie de 2 ans. Avant que mon fils ne puisse essayer son nouveau jouet, j’ai accompli quelques bornes pour m’en faire une idée et pouvoir la comparer avec ma Ninebot Max G30.

Que penser de ce ES2 ?

La Ninebot ES2 inspire confiance, elle est l’ancêtre de la Max G30, elle semble aussi robuste, même si plus petite et plus légère. L’une des raisons de mon choix est son poids, elle est beaucoup moins lourde, environ 12kg (contre 19kg pour la G30), parfait pour qu’un ado de 12 ans puisse la soulever après l’avoir pliée en 3 secondes. La puissance n’est évidemment pas comparable à sa grande sœur, la G30. La Ninebot ES2 n’a pas beaucoup de couple mais elle atteint, à son aise, les 25km/h.

La Ninebot ES2 est équipée de pneus durs de 8 pouces et d’amortisseurs (tout aussi durs) avant et arrière. La conduite est moins sûre qu’avec la G30 équipés de pneus de 10 pouces gonflés.La ES2 étant plus petite et plus légère sa conduite donne une bonne impression de vitesse.

La ES2 s’utilise avec l’application Segway-Ninebot (pour Android et iOS) qui permet de régler certains paramètres (l’intensité du frein moteur, l’activation du cruise control,etc.), mais aussi de vérifier la distance parcourue par jour, par semaine et depuis son achat. La connexion à une application mobile est pour moi un gros avantage. Ninebot propose même des mises à jour pour ses trottinettes offrant des améliorations comme la gestion de la batterie, la gestion de la seconde batterie pour la ES4 et bien d’autres encore.

Le bémol : Elle cliquette …

La ES2 est équipée d’une lumière frontale trop faible que pour être réellement utile, je conseille l’ajout d’une lampe frontale si vous voulez rouler la nuit. Les 25km de la ES2 sont atteintes dans des conditions lunaires car, avec mes 74kg, j’approche difficilement les 15km sur Terre.

Par contre, la Ninebot ES2 souffre d’un énorme problème, elle cliquette de partout, les amortisseurs font un bruit tonitruant à la moindre bosse et un énorme bruit sur les grosses bosses (lors des sorties avec mon fils, je me retourne pour vérifier qu’il n’a rien chaque fois que j’entends cet énorme claquement d’amortisseur). J’ai mis de l’huile un peu partout, ça améliore certains points mais elle vibre toujours autant.

Matyas découvre sa trottinette…

Mon fils de 12 ans ne pesant que 38kg, il est évident que la trottinette offre un comportement différent. Il accélère plus vite et atteint les 28km/h mais, sous son faible poids la trottinette cliquette encore plus et les amortisseurs très durs n’ont aucun effet. En plus des vibrations qui le dérange, Matyas remarque directement du jeu dans la potence, ce qui ne lui inspire pas confiance pour sa conduite. Petit gadget pour enfants, la ES2 est équipée de LED paramétrables (avec l’application Segway-Ninebot) sous le plateau. Il est possible de choisir les couleurs et le rythme de changement de couleurs. Matyas est content de sa trottinette mais déçu du manque de puissance et des vibrations qui le secouent fortement de la tête aux pieds.

Quand une ES2 se transforme en ES4

Pour 143€ chez Amazon, nous avons ajouté une batterie qui ajoute un peu de poids, un peu moins de 2 kg, 5km/h en vitesse de pointe, du couple et 20 km d’autonomie.

L’installation est très simple, quelques vis à enlever, placer la batterie puis revisser le tout. Suite à ça, l’application fait une mise à jour de la trottinette (vive la connexion trottinette et smartphone). Grâce à la batterie supplémentaire la ES2 se transforme en ES4 !

Cette batterie vaut son prix car le gain de puissance est étonnant, autant en couple qu’en vitesse de pointe. Même moi avec mes 74kg j’atteints les 32km/h, Matys atteint les 34 km/h (sur routes fermées évidemment) ! Le couple est meilleur, mais n’atteint pas le niveau de la G30. La ES4 devient tellement puissante qu’en mode « Sport Plus » le pneu avant patine au démarrage, c’est vraiment impressionnant. Malheureusement, les vibrations sont toujours là et l’huile sur les amortisseurs ne change pas grand-chose.

Matyas est plus qu’heureux avec sa trottinette surtout quand il me dépasse en tout décontraction !Par contre, les vibrations le dérangent toujours autant lors de nos longues sorties.

J’émets des réserves sur cette trottinette car je ne sais pas si les vibrations seront résolues ou si elles sont normales. D’après ce que j’ai lu pu lire ce n’est pas normal. On verra ce qu’il en est après un passage chez au magasin où je l’ai achetée !

Ninebot ES4 599 € 8.3 Design 9.0/10

















Facilité d'installation 9.5/10

















Fonctionnalités 8.0/10

















Fiabilité 6.5/10

















Pros Son poids pour un ado

Sa vitesse de pointe

Sa connectivité Bluetooth

Les LED sous le plateau Cons Vibrations trop importantes

Jeu dans la potence

Amortisseurs trop durs Acheter