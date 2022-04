TEST – Konyks Antalya : Des ampoules vintage connectées

Déjà conquise par cette marque française et ravie de leurs prises connectées, j’étais curieuse de pouvoir tester les ampoules Konyks Antalya et de savoir si, comme pour le reste, la qualité était au rendez-vous.

Unboxing & Découverte du produit

La boîte contient deux ampoules LED avec culot E27. Toutes les informations utiles telles que caractéristiques techniques, applications compatibles et fonctions sont mentionnées sur l’emballage et une notice d’installation rapide est également glissée dans la boîte. L’emballage est propre et soigné.

J’ouvre la boîte pour découvrir les Konyks Antalya et suis immédiatement séduite par ce design vintage qui est tout simplement magnifique. Le bulbe en verre ambré, le culot doré et les finitions parfaites de ces ampoules font d’elles de véritables éléments de déco qui procureront à votre intérieur un effet rétro, très tendance.

Pour ce test, je décide avant tout de profiter du côté fonctionnel plutôt que design et installe une ampoule dans le hall de nuit. Je vous en dis plus sur le pourquoi et l’utilité plus bas.

Installation

Je possède déjà des prises connectées de la marque Konyks et suis donc familière avec l’application. Comme pour les prises, les ampoules Antalya peuvent se connecter en Bluetooth ou en WiFi.

En bonne élève que je suis, je me réfère malgré tout au document « Quick Start » fourni. J’installe l’ampoule en la vissant sur la douille du luminaire et ouvre l’application. Elle clignote rapidement, c’est normal. J’appuie sur le signe + en haut à droite de l’application pour sélectionner l’ampoule adéquate, et procéder à l’appairage qui se fait en 10 secondes. Et voilà, la Konyks Antalya est installée et prête à l’emploi.

Application & Utilisation

Cela faisait plusieurs semaines que l’idée de placer une ampoule connectée dans le hall de nuit me trottait en tête.

Les deux raisons principales :

Olivia, ma fille de 8 ans, a peur du noir. Bien que nous ne vivions pas dans un château, lorsque la nuit est tombée, elle ne veut pas aller du salon à sa chambre seule. J’avais donc besoin d’une solution pour ne pas « devoir » l’accompagner systématiquement.

Le matin, elle a beaucoup de mal à sortir de son sommeil. Un réveil en douceur grâce à une lumière à intensité variable me semblait approprié.

La proposition de Konyks de tester leurs ampoules Antalya est arrivée à pic et a répondu à mes attentes.

L’application offre beaucoup avantages ; deux qui me paraissent plus « gadget » que vraiment utile, qui sont l’intensité selon quatre ambiances (bonne nuit, lecture, travail, loisir) et la fonction changements de couleur à une vitesse prédéfinie.

Les fonctions scénario, planning et interrupteur on/off sont cependant très utiles. Quand j’oublie d’éteindre la lumière en quittant la maison précipitamment, je peux le faire d’un simple clic, où que je sois. Je peux également l’allumer à distance ou la programmer à différentes heures pour simuler ma présence quand je suis absente plusieurs jours. D’autres scénarii sont aussi envisageables (lever/coucher du soleil, GPS du smartphone détecte quand on quitte le domicile et éteint l’ampoule …).

Pour la problématique du réveil d’Olivia, grâce à l’option “Réveil planifié”, il est possible de transformer la Konyks Antalya en réveil à simulateur d’aube. J’ai ainsi pu programmer l’ampoule pour qu’elle commence à s’allumer à 6h50 pour atteindre l’intensité maximale à 7h. Je peux également paramétrer le temps de répétition (dans mon cas, uniquement les jours d’école), la durée d’allumage (2h max), la couleur (la température de blanc réglable de 2700K à 6500K) et l’intensité souhaitée (jusqu’à 806 lumens, ce qui est très lumineux).

Pour sa peur du noir, la solution est toute trouvée. Mon chéri nous a offert un Google Nest Hub à Noël (cadeau idéal que je conseille à tout le monde afin de piloter les périphériques connectés de la maison en un clin d’œil, mais cela fera l’objet d’un autre article, qui sait). Grâce à cela, il suffit à Olivia de dire « Ok Google, allume lumière hall » et le tour est joué, l’ampoule s’allume et elle peut aller seule dans la chambre (les ampoules fonctionnent aussi avec Alexa et Siri).

Petit bémol par rapport à l’application ; bien qu’elle offre de nombreuses fonctions très intéressantes, je trouve qu’il n’est pas facile de s’y retrouver. L’écran d’accueil est basique et fonctionnel, mais les options sont éparpillées sur plusieurs écrans, ce qui rend la configuration complexe. Je me demande pourquoi elles ne sont pas regroupées dans un seul écran avec un bref mot d’explication sur l’utilité de chaque outil.

Conclusion

Vous l’aurez compris, j’ai été véritablement séduite par les ampoules Konyks Antalya. Tant par la qualité du produit que par les possibilités qu’offrent l’application et les ampoules. Les ampoules connectées Konyks sont basées sur la technologie LED et ont une durée de vie (annoncée par la marque) de 15.000 heures, elles sont de ce fait aussi durables qu’économiques. Le prix de 24,95€ la boîte de deux ampoules est donc tout à fait justifié. Elles sont actuellement en promo sur Amazon et disponible pour 22.90€

Prochaine étape, acheter un luminaire pour installer les Konyks Antalya dans le salon et profiter du très beau design vintage.

Konyks Antalya 22.90 € (Lot de deux ampoules) 8.9 Installation 9.5/10

















Design 9.5/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















App 7.0/10

















Fiabilité 9.5/10

















Pros Installation très rapide

Fonctionnalités nombreuses et vraiment utiles

Joli design vintage

Rapport qualité/prix excellent Cons Navigation parfois peu intuitive dans l'app Acheter