TEST – Google Pixel Buds Pro 2 : Quelle évolution attendre ? Voici notre avis !

Utilisant les Pixel Buds Pro depuis leur sortie, je me demandais ce que Google allait bien pouvoir nous concocter avec cette nouvelle version. Des innovations de dingue ? Des améliorations mineures ? Bon, soyons honnêtes : mes attentes n’étaient pas particulièrement élevées – mais on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise.

Découverte du produit

Autant j’adore un peu de fantaisie dans les couleurs de smartphone (le Pixel 8 Pro en bleu, quel charme !), autant, côté écouteurs, je suis plus réservé. Alors, en découvrant ces Pixel Buds Pro 2 d’un vert pâle, j’ai eu un petit moment de doute. Heureusement, la teinte reste discrète – je n’ai pas trop l’air d’un elfe moderne avec ça aux oreilles, ouf !

À première vue, le boitier des écouteurs est pratiquement identique à la version précédente, au point que j’ai soupiré en ouvrant l’emballage, me demandant si Google avait vraiment innové. Mais dès que j’ai extrait les écouteurs de leur étui, j’ai noté une première vraie différence : ils sont plus petits, bien plus compacts en main. Mis côte à côte avec l’ancienne version, ces derniers leur donnent un coup de vieux indéniable.

Autre nouveauté : les écouteurs sont désormais équipés de petites ailettes en caoutchouc pour assurer une meilleure tenue. Les anciens modèles restaient déjà bien en place, même pendant mes longues sessions de running, alors je suis curieux de voir si ces ailettes vont changer quelque chose.

Différences entre les Pixel Buds Pro et les Pixel Buds Pro 2

Ce chapitre sera vite bouclé : les Pixel Buds Pro 2 ressemblent fortement à leurs prédécesseurs, mais quelques différences méritent quand même d’être soulignées.

Premièrement, la taille a diminué de 27 %, ce qui est assez impressionnant quand on les pose l’un à côté de l’autre. Ils sont aussi 24 % plus légers, passant de 6,2 g à 4,7 g, un vrai avantage pour ceux qui les portent toute la journée – cette différence se fait sentir. En revanche, le boîtier de chargement a pris 2,6 g, probablement pour accueillir une batterie légèrement plus grande.

La principale évolution réside dans le nouveau processeur Tensor A1, qui apporte une touche d’intelligence artificielle. Grâce à lui, on a accès à des options AI plus poussées, une caractéristique phare de ce modèle.

Le boîtier a également gagné en praticité avec la fonction « Find Me » : un signal sonore vous aide à retrouver vos écouteurs s’ils se sont égarés entre deux sacs ou sous le canapé – bien utile pour les têtes en l’air.

Côté résistance, ces écouteurs sont désormais certifiés IP54, les rendant résistants à la poussière et à la transpiration. Les anciens n’avaient jamais montré de faiblesse sous la pluie pendant mes séances de running, mais un peu de tranquillité d’esprit en plus ne fait jamais de mal. Quant au boîtier, il est désormais IPX4, ce qui améliore sa résistance aux éclaboussures, bien qu’en général, il reste sagement en poche.

Niveau connectivité, les Pixel Buds Pro 2 passent au Bluetooth 5.4, promettant une stabilité accrue (même si je n’avais jamais rencontré de souci avec les précédents). Ils sont aussi compatibles avec le codec Bluetooth LE et intègrent l’Ultra-Wideband (UWB), pour une localisation plus précise.

Enfin, la capacité de recharge a fait un bond en avant : le nouveau boîtier permet 10 heures supplémentaires d’écoute, tout en restant de la même taille – un vrai coup de pouce pour les longues journées.

Appairage et configuration – Premier test

Après avoir lancé quelques morceaux doux, style Norah Jones, le son m’a paru très similaire à celui des précédents modèles. Rien d’étonnant, vu que les deux versions sont équipées des mêmes haut-parleurs dynamiques de 11 mm. Google affirme avoir optimisé la construction interne pour une meilleure qualité sonore globale mais, honnêtement, mes oreilles ne sont pas assez entraînées pour détecter une différence notable.

Google semble miser davantage sur les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle pour se démarquer, ce qui est logique face à des concurrents qui jouent déjà cette carte. Sur la réduction de bruit, par exemple, Google a affiné son système, mais à l’écoute, la différence n’est pas flagrante par rapport à la génération précédente.

Pour valider mon test, j’ai emporté les deux modèles en vol. Côté confort, les Buds Pro 2 prennent clairement l’avantage avec un meilleur maintien. En revanche, pour la réduction de bruit, la différence reste assez subtile – les deux modèles offrent des performances très proches dans cet environnement.

Dans les deux cas, le rendu est excellent ; si la réduction de bruit est un critère de choix pour vous, sachez que les deux modèles offrent des performances quasi similaires.

Comme on peut s’y attendre, les écouteurs sont tactiles et répondent aux commandes par pression : un tap, un double tap, bref, tout y passe pour les contrôler facilement.

L’application : Pixel Buds

L’application est exactement la même comparée à la génération précédente, je vous invite donc à relire mon test des Pixel Buds Pro si vous voulez en savoir plus à ce niveau.

Gemini à portée de doigt

J’adore cette fonctionnalité. Comme je l’avais mentionné dans un précédent test, j’utilisais auparavant le Google Nest Hub pour poser mes questions, mais les réponses laissaient souvent à désirer. Avec Gemini, il suffit d’une pression sur l’un des écouteurs (selon la configuration choisie) pour poser mes questions et, surtout, entendre la réponse directement dans mes oreilles.

La diction et la voix sont claires et agréables, même si l’intonation peut parfois sembler un peu étrange, comme un enfant qui terminerait chaque phrase en montant le ton, façon interrogation.

Heureusement, ça reste fluide et naturel dans 95 % des cas, ce qui rend l’écoute très plaisante.

Autonomie

Il est rare que des écouteurs me déçoivent en matière d’autonomie, et les Pixel Buds Pro 2 tiennent bien leur promesse. Petite note à Google : s’ils pouvaient appliquer ce savoir-faire à leurs montres, ce serait un vrai plus.

Même si je me retrouve rarement avec des écouteurs complètement déchargés, j’apprécie la recharge express qui permet, en 5 minutes, de gagner 1,5 heure d’écoute. Parfait pour les imprévus ! C’est pile le temps d’une pause aux toilettes avant une sortie running, et hop, en quelques minutes, ils sont prêts pour plus d’une heure de course.

L’utilité des ailettes pour le maintien dans les oreilles

Bien que les ailettes soient censées améliorer le maintien, je n’ai pas remarqué de grande différence lors de mes séances de running (où ça secoue bien). Avec les bons embouts et une bonne mise en place, les deux versions tiennent tout aussi bien. À vrai dire, les ailettes auraient même pu être supprimées pour alléger un peu les écouteurs.

Conclusion

Faut-il craquer pour ces nouveaux écouteurs ? Contrairement à ce que dit l’adage, « la question n’est pas vite répondu » (j’espère que tout le monde a la référence).

Les Pixel Buds Pro de première génération, sortis en 2022, restent d’excellents écouteurs – je les utilise encore avec beaucoup de satisfaction. Si l’IA et les nouvelles fonctionnalités de Gemini ne vous attirent pas particulièrement, la première version vous conviendra parfaitement, avec un son et un confort déjà au rendez-vous (et un prix légèrement moindre).

En revanche, si vous êtes un amateur de nouveautés et appréciez les petits plus de l’IA, cette nouvelle génération apporte des atouts indéniables. Gemini simplifie l’interaction vocale, tandis que la réduction de poids et de taille apporte un réel gain de confort pour les longues écoutes. Enfin, pour ceux qui aiment profiter des dernières innovations technologiques, les Pixel Buds Pro 2 sont une évolution réussie. En revanche, pour s’offrir ces écouteurs, il faudra débourser 249€, ce qui est, avouons-le assez cher, mais heureusement, Google propose régulièrement des promotions sur ses écouteurs (comme sur l’ensemble de ses produits).

Le confort dans les oreilles

L'IA au bout des doigts

La réduction de bruit

L'autonomie

La qualité sonore

Le logo Google un peu imposant

