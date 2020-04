Sony lance trois nouveaux casques/écouteurs sans fil !

WF-XB700 – écouteurs véritablement sans fil avec EXTRA BASS

Les écouteurs intra-auriculaires WF-XB700 sont parfaits pour les mélomanes passionnés de bons beats. La technologie EXTRA BASS de Sony offre des graves puissants et percutants et une belle intelligibilité des voix. Vos lignes de basse préférées n’ont jamais aussi bien sonné. De plus, l’indice de résistance à l’eau IPX4 permet au consommateur de se déhancher sur sa musique préférée même sous la pluie.

Le design ergonomique avec trois points de contact dans l’oreille garantit un maintien confortable. Et grâce à l’étui de charge compact, les oreillettes se rechargent tout en étant protégées. Une charge complète vous assure pas moins de 18 heures d’écoute. La puce Bluetooth transmet le son aux oreilles gauche et droite en simultané et assure une connexion et une expérience d’écoute stables. Les écouteurs WF-XB700 seront disponibles au Benelux à partir de la fin avril 2020 au prix de 150,00 €.

WI-SP510 – écouteurs de sport sans fil avec tour de cou confortable

Sony a conçu les écouteurs WI-SP510 spécialement pour les sportifs. Grâce à la norme IPX5, les oreillettes résistent aux éclaboussures et à la sueur. Elles peuvent être facilement nettoyées à l’eau après le sport. Ce modèle a été spécialement conçu pour un mode de vie actif et est idéal pour la course à pied ou pour la salle de fitness. Les utilisateurs peuvent écouter jusqu’à 15 heures de musique avec une charge. Le tour de cou doux, flexible et léger offre un confort optimal toute la journée. Chaque oreillette possède un aimant intégré pour un transport et un rangement sans nœuds une fois l’écoute terminée. Les écouteurs WI-SP510 sont aussi compatibles avec l’assistance vocale. D’une simple pression sur le bouton, vous vous connectez à l’assistance vocale de votre smartphone pour obtenir votre itinéraire, lire de la musique ou communiquer avec vos contacts. Les écouteurs WI-SP510 seront disponibles au Benelux à partir de la mi-avril 2020 au prix de 80,00 €.

WH-CH710N – casque bandeau à réduction de bruit

Attente à un arrêt de bus, trajet en train jusqu’à Paris ou vol long-courrier pour New York ? Où que vous soyez, le WH-CH710N filtre automatiquement les sons indésirables. Grâce à l’Artificial Intelligence Noise Cancelling (AINC), le bruit ambiant est éliminé et les bruits de fond tels que les voix ou les sons émanant de la rue deviennent inaudibles. La fonction Ambient Sound est spécialement adaptée aux activités en plein air. Elle renforce les bruits environnants, comme le bruit des voitures ou le son des annonces à la gare, pour les rendre bien audibles. Grâce aux diaphragmes de 30 mm, le son est optimisé pour une qualité audio pure et nette. Résultat : les sons graves et les voix aiguës sont parfaitement restitués. La technologie NFC (Near Field Communication) permet une connexion aisée avec le casque via un bref contact avec un appareil mobile. Et la batterie lithium-ion offre jusqu’à 35 heures d’autonomie. Le casque WH-CH710N sera disponible au Benelux à partir de la mi-avril 2020 au prix de 150,00 €.