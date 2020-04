Samsung lance le Galaxy M21 avec une batterie 6000mAh et un triple appareil pour 219 € !

Samsung dévoile le Galaxy M21, le smartphone idéal pour tous ceux qui veulent un bon appareil à un prix abordable. Le M21 dispose d’une batterie extrêmement puissante de 6000 mAh et un écran AMOLED qui assure des couleurs et des contrastes intenses. De plus, chaque utilisateur peut capturer le monde qui l’entoure de façon remarquable grâce à la triple caméra. Le Galaxy M21 sera disponible la semaine prochaine en Belgique à partir de 219 euros.

“Aujourd’hui, les smartphones sont le moyen par lequel nous communiquons avec le monde”, explique Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. “Le nouveau Galaxy M21 facilite encore plus la communication. Cet appareil à prix compétitif peut être utilisé pendant au moins une journée complète grâce à sa puissante batterie et offre une expérience d’affichage supérieure grâce à des technologies innovantes”.

Des couleurs vives et contrastées

Avec le Galaxy M21, Samsung fait passer la série M au niveau supérieur. Vous pouvez utiliser le M21 sans interruption pendant au moins 24 heures grâce à la puissante batterie de 6000mAh. Après épuisement de la batterie, utilisez ensuite la fonction de charge rapide pour le recharger en un rien de temps. De plus, l’écran Full HD+ Infinity-U de 6,4 pouces garantit des couleurs éclatantes et des contrastes saisissants. Cela rend la visualisation et la prise de photos, de vidéos et de tout autre contenu encore plus intéressante.

De superbes photos et vidéos

Le Galaxy M21 est équipé d’une triple caméra à l’arrière. L’appareil photo principal est un appareil grand angle de 48 mégapixels qui vous permet de prendre des images des plus saisissantes. La deuxième caméra est dotée d’un capteur de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle de 123˚. Cela vous permet de capturer réellement ce que vous voyez à l’œil nu. Enfin, l’appareil photo de 5 mégapixels avec Live Focus assure une belle profondeur de champ dans les photos (portrait). Bien entendu, le Galaxy M21 est également équipé d’une caméra de pointe à l’avant. Il est doté d’un capteur de 20 mégapixels, de filtres intégrés et de différents modes. De quoi faire de beaux selfies.

D’excellentes performances

Au cœur du Galaxy M21 se trouve un processeur Samsung Exynos 9611 Octacore. Il optimise les paramètres en arrière-plan, afin que vous puissiez toujours profiter de performances optimales et d’un fonctionnement multitâche en toute fluidité. De plus, le Game Booster alimenté par l’IA assure une stabilité sans précédent et une consommation d’énergie moindre. Ainsi, tout le monde peut profiter de jeux et de flux vidéo sans être dérangé, et les soucis liés à l’épuisement rapide de la batterie ne sont maintenant que du passé. Pour sécuriser le M21, il existe plusieurs options de verrouillage. Vous pouvez choisir entre le scanner d’empreintes digitales, la détection de visages et bien sûr l’option traditionnelle du code pin et du dessin.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy M21 sera disponible en Belgique la semaine du 20 avril 2020, en noir et bleu, pour un prix de vente conseillé de 219 € (4Go RAM/64 Go). Le Galaxy M21 est exclusivement disponible dans la boutique en ligne de Samsung et sur Coolblue.