Samsung Galaxy SmartTag : Comment les jumeler avec votre smartphone ?

Samsung a présenté SmartThings Find en octobre dernier. Grâce à ce service, les utilisateurs Galaxy peuvent retrouver rapidement et facilement leurs appareils Galaxy, tels que les smartphones, les tablettes, les montres intelligentes et les écouteur. Vous n’avez même pas besoin d’être online pour le faire, tant qu’ils sont compatibles.

Aujourd’hui, avec SmartThings Find, Samsung va encore plus loin, car avec le Galaxy SmartTag, vous pouvez également trouver des objets qui ne sont pas connectés, même votre animal de compagnie par exemple. Cela peut être n’importe quoi, de votre sac à votre portefeuille, en passant par vos clés et votre vélo. Avec le Galaxy SmartTag et le SmartThings Find, ce ne sont plus seulement vos appareils Galaxy que vous pouvez retrouver en un clin d’œil mais bien tous vos objets !

1. Comment jumeler Galaxy SmartTag

C’est très simple !

Ouvrez l’application “SmartThings” sur votre Samsung Galaxy de la série S21 5G et appuyez sur le bouton de votre “Galaxy SmartTag” pour l’activer

Votre SmartTag émettra un son et le S21 affichera un pop-up dans l’application

Sélectionnez “Add now” et vous êtes prêt !

2. Comment trouver vos objets perdus avec Galaxy SmartTag

Même si votre Galaxy SmartTag est hors ligne, il envoie toujours un signal dit BLE (Bluetooth Low Energy) qui est capté par l’application SmartThings dans un rayon de 120 mètres. Les objets munis d’un SmartTag qui se trouvent à plus de 120 mètres peuvent être captés par les appareils Galaxy situés à proximité. Ils permettent à SmartThings Find de savoir où se trouve le Smart Tag, et donc de retrouver votre objet en un rien de temps. Toutes les données des utilisateurs dans SmartThings Find sont cryptées. Ainsi, votre vie privée et votre sécurité sont assurées.

Pour localiser votre SmartTag, il vous suffit d’activer la fonction “Notify me when it’s found” sur “SmartThings Find”. Une fois que votre SmartTag est trouvé par un appareil proche, SmartThings Find vous enverra une notification. De plus, des outils tels ‘Search nearby’, ‘Navigate’ en ‘Ring’ vous aideront à accélérer et à simplifier votre expérience.

3. Fonctionnalité supplémentaire de Galaxy SmartTag

Vous avez perdu votre smartphone ? En appuyant deux fois sur le bouton de votre Galaxy SmartTag, vous recevrez une notification vous indiquant où se trouve votre Galaxy S21. Vous pouvez également configurer des commandes via SmartThings, en appuyant une fois sur le bouton. Par exemple, vous pouvez régler les lumières et la télévision pour qu’elles s’allument automatiquement lorsque vous rentrez chez vous en appuyant sur le bouton.