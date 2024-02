PingPrice : Une application pour comparer les prix et faire des économies

Face à la baisse du pouvoir d’achat, à l’inflation et à la shrinkflation, voici une application qui vous permettra de réaliser rapidement des économies sur vos prochaines courses.

Cet article n’est pas sponsorisé. J’ai entendu parler de PingPrice et je voulais partager cette découverte avec vous en ces temps difficiles. Aucun membre de Tinynews n’a été payé ou reçu le moindre morceau de chocolat pour l’écriture de cet article.

Qu’est-ce que PingPrice ?

Le principe est simple :

Scannez le code-barres d’un produit, chez vous ou en magasin.

L’application vous indique instantanément dans quel magasin de votre région il est le moins cher.

PingPrice analyse quotidiennement les prix des plus grandes enseignes belges : Delhaize, Colruyt, Carrefour et Albert Heijn.

L’application est gratuite, disponible sur Android et iOS et ne nécessite pas de création de compte pour la comparaison de prix (mais bien pour le suivi de prix et les notifications).

Colruyt toujours le moins cher ? Delhaize le plus cher ?

Contrairement aux idées reçues, Colruyt n’est pas systématiquement (mais presque) le supermarché le moins cher et Delhaize n’est pas toujours le plus cher.

Certains concurrents peuvent être moins chers que Colruyt lors d’achats en grosse quantité (Cora, Carrefour), mais c’est relativement rare, Colruyt s’alignant assez rapidement.

Delhaize peut être moins cher que Cora ou Carrefour sur certains produits.

Quels sont les avantages de PingPrice ?

Comparer rapidement les prix des produits sans avoir à surveiller les folders.

sans avoir à surveiller les folders. Recevoir des notifications en cas de changement de prix d’un article (après création d’un compte).

en cas de changement de prix d’un article (après création d’un compte). Consulter l’historique de vos recherches pour retrouver facilement les produits que vous consommez régulièrement.

Quelles sont les limites de l’application ?

L’application compare les codes-barres et non les produits. Il n’est pas possible de comparer des produits de marques distributeurs entre eux.

Il n’est pas possible de comparer des produits de marques distributeurs entre eux. Les prix sont comparés uniquement pour les magasins qui proposent une boutique en ligne. Lidl, Aldi et Kruidvat ne sont donc pas inclus.

Lidl, Aldi et Kruidvat ne sont donc pas inclus. L’application ne trouve pas tous les produits.

Conclusion



PingPrice est un outil utile pour réaliser des économies même s’il n’est pas parfait. Si vous faites de grosses courses et que vous avez le temps de faire plusieurs magasins, l’application vous fera économiser de l’argent.

Si vous faites de petites courses, les économies ne seront pas forcément significatives et changer de magasin ne vaudra pas la peine. Dans ce cas, et d’après les tests réalisés, il vaut mieux aller au Colruyt pour les marques nationales.

En résumé, PingPrice est une application intéressante qui peut vous aider à comparer les prix et à faire des économies.