Logitech G propose une expérience de conduite virtuelle ultra réaliste avec le volant de course TRUEFORCE développé pour Playstation 4, Playstation 5* et PC

Logitech G, une des marques de Logitech et pionnière dans le domaine des technologies et de l’équipement de gaming et d’équipements de jeu, dévoile aujourd’hui le volant et les pédales de course Logitech G923, un équipement hautes performances qui révolutionne l’expérience de simulation automobile. Conçu pour offrir un réalisme maximal, le G923 intègre la technologie TRUEFORCE™, un nouveau système de retour de force connecté au moteur physique et audio d’un jeu, proposant ainsi une expérience ultra réaliste.

« Un volant de course de haute qualité peut faire la différence entre franchir la ligne d’arrivée et terminer dans le décor », déclare Lando Norris, pilote de F1 chez McLaren. « La technologie TRUEFORCE fait la différence en m’offrant des sensations réalistes et précises derrière le volant. Désormais, je peux sentir si mes roues arrière perdent en adhérence ou si je suis sur le point de perdre le contrôle. Cela me donne l’opportunité de réagir rapidement, tout en restant en tête de la course. »

La technologie propriétaire de retour de force haute définition TRUEFORCE révolutionne la course en ligne. Utilisant, en temps réel, les données physiques et audios des jeux, elle permet aux joueurs de ressentir des choses telles que les bruits du moteur, la traction des pneus, les aspérités de la piste et les retours du volant de pilotage comme jamais auparavant. Directement connectée au moteur du jeu, la technologie TRUEFORCE traite jusqu’à 4 000 informations par seconde afin de produire un réalisme et des détails nouvelle génération durant le jeu.

« Au cours des dernières années, nous avons collaboré avec des pilotes de simulations automobiles et pilotes professionnels afin de développer une expérience de conduite complète et réaliste comme aucune autre. » déclare Ujesh Desai, Directeur Général de Logitech G. « Avec la TRUEFORCE, vous ressentez réellement la route ainsi que toutes les subtilités d’une course automobile. Cela améliore vraiment l’expérience. »

Conçu pour les joueurs de sim-racing d’aujourd’hui, le volant et les pédales G923 ont été modernisés avec un volant en métal brossé, des pédales polies et un enjoliveur en cuir pour un confort maximal. De plus, le G923 intègre de nombreuses autres fonctionnalités notamment :

Commandes de lancement à double embrayage programmables – elles permettent aux pilotes de sortir de la ligne plus proprement et plus rapidement avec un double embrayage programmable qui facilite une traction maximale et un minimum de fumée.

Indicateur de régime intégré – des LED colorés intégrés indiquent le niveau de régime (RPM) et alertent le coureur lorsqu'il franchit la ligne rouge.

Commandes de jeu au volant – les commandes de jeu Playstation 4 et Playstation 5* sont intégrées au volant pour un contrôle total à portée de main.

Pédales de frein progressives – elles intègrent un nouveau ressort progressif pour une meilleure réactivité au service du réalisme et du contrôle.

Cadran de sélection à 24 points – Le cadran de sélection intégré permet au pilote d'ajuster la traction, le rapport poids/puissance (ou couple), la gestion automatique de la stabilité, la force de freinage et plus encore.

Prix et disponibilité

Le volant et les pédales de course Logitech G923 sont compatibles Playstation 4 et PC et le seront également pour la Playstation 5* lors de sa sortie en fin d’année 2020. Ils seront disponibles durant le mois d’août au prix de vente conseillé de 399,99 euros.