La montre Galaxy Watch3 Titanium de Samsung allie luxe et résistance

Samsung lance un modèle spécial en titane léger de la Galaxy Watch3. Dans cette montre, toutes les fonctions qui rendent la smartwatch si populaire sont reflétées dans un nouveau design unique.

Un design élégant jusque dans les moindres détails

La Galaxy Watch3 Titanium a l’aspect et le confort d’une montre haut de gamme. La smartwatch est fabriquée de manière traditionnelle avec les meilleurs matériaux, dont son anneau rotatif qui lui donne son caractère si particulier. Avec cette version spéciale en titane de la Galaxy Watch3, Samsung fait encore un pas en avant. Ce modèle léger est à la fois élégant tout en étant résistant. La montre, qui est livrée dans une boîte spéciale, a un bracelet métallique de première qualité en Mystic Black. Non seulement cette couleur est assortie au corps de la smartwatch, mais la texture du bracelet s’harmonise aussi parfaitement avec son look & feel. La longueur du bracelet est facilement ajustable, ainsi, quelle que soit la taille de votre poignet, la Galaxy Watch3 Titanium vous ira toujours comme un gant.

Toutes les fonctions tant appréciées de la Galaxy Watch3

La Galaxy Watch3 Titanium possède toutes les caractéristiques qui rendent la Galaxy Watch3 si populaire. Son design épuré et haut de gamme cache une gamme complète pour optimiser votre santé et votre bien-être. La smartwatch excelle dans les fonctions avancées de monitoring de la santé. La montre surveille votre tension artérielle, votre ECG et votre niveau d’oxygène (SPO2). Il existe également des programmes intégrés pour faire de l’exercice à domicile et gérer son sommeil.

Disponibilité

La Galaxy Watch3 Titanium sortira le 18 septembre. Lors du lancement, le modèle sera disponible en version Bluetooth 45 mm dans la couleur Mystic Black. Le prix de vente recommandé est de 649,- €.