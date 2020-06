Xiaomi installe son siège pour l’Europe de l’Ouest à La Haye

Xiaomi annonce aujourd’hui qu’il établit à La Haye un de ses sièges pour l’Europe de l’Ouest. Dans quelques semaines, les employés de Xiaomi emménageront dans un bureau régional de plus de cinq cents mètres carrés, au World Trade Center. De là, l’équipe régionale se concentrera sur le marché Benelux, l’administration financière et fiscale, et d’autres activités commerciales impliquant l’Europe de l’Ouest.

Xiaomi est arrivé sur le marché néerlandais en 2019 avec un petit bureau à Amsterdam. En janvier 2020, l’entreprise a décidé d’établir un de ses sièges d’Europe de l’Ouest à La Haye, en raison du positionnement de la ville comme l’un des hubs technologiques à la croissance la plus rapide d’Europe, ainsi que pour son statut de centre traditionnel des Pays-Bas en matière d’informatique et de télécommunications.

En outre, de nombreux leaders du marché se sont regroupés à La Haye, notamment des opérateurs de télécommunications, ce qui facilite la communication entre Xiaomi et ses partenaires commerciaux. La proximité de la plate-forme logistique de Liège (Belgique) et des bureaux de Xiaomi sur d’autres marchés d’Europe de l’Ouest, tels que Düsseldorf et Paris, va contribuer à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des employés.

Ou Wen, directeur pour l’Europe de l’Ouest chez Xiaomi, déclare : « Le Benelux est une puissance économique et un précurseur en matière de branding. La région est une priorité pour nous en Europe de l’Ouest, qui est elle aussi prioritaire dans notre expansion mondiale générale. Le Benelux a un pouvoir d’achat relativement élevé et un potentiel haut de gamme énorme, ce qui en fait un terrain d’essai idéal pour Xiaomi afin d’accroître encore la notoriété de sa marque. Nous sommes heureux d’atteindre cet objectif depuis La Haye. »

The Hague Business Agency, qui fait partie de The Hague & Partners, l’organisation officielle de marketing et d’acquisition de la ville de La Haye, travaille sur le bureau de Xiaomi à La Haye depuis août 2019, en concertation avec la ville de La Haye et l’organisation InnovationQuarter. Il a notamment fallu trouver un emplacement pour le bureau, introduire Xiaomi dans l’écosystème local des sociétés informatiques et établir un contact avec les parties concernées, telles que les banques.

Marco Esser, directeur de The Hague & Partners, explique : « Nous sommes fiers que Xiaomi s’installe à La Haye, car l’entreprise correspond parfaitement à notre écosystème. En tant que ville, nous travaillons ensemble pour créer un monde meilleur, plus sûr et équitable. Des secteurs tels que les nouvelles énergies, la sécurité, le droit, la finance, l’informatique et la technologie jouent un rôle important dans ce cadre. Et le secteur informatique et technologique ne cesse de grandir. En tant qu’entreprise, Xiaomi s’inscrit parfaitement dans les secteurs prioritaires de La Haye et nous nous réjouissons de voir la présence croissante de Xiaomi au sein de notre communauté locale. »

Xiaomi s’est officiellement implanté en Europe de l’Ouest en novembre 2017, en Espagne. Depuis le premier trimestre de cette année, l’entreprise est la quatrième marque de smartphones avec une part de marché de 10%. C’est également la seule marque de smartphones de pointe à avoir vu ses ventes augmenter de 79% en Europe de l’Ouest, selon les statistiques de Canalys.