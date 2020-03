La FDA valide une nouvelle machine ABBOTT pour tester le COVID-19 à grande échelle

Dans le contexte actuel où les cas de COVID-19 grimpent de manière exponentielle aux Etats-Unis, il est important pour le FDA, la Food and Drug Administration américaine de valider les protocoles de tests proposés par des firmes externes au gouvernement, afin d’être déployés en masse sur le territoire.

La société américaine ABBOTT a reçu le feu vert pour vendre une version modifiée de son ID NOW. En effet, ce labo portable de la taille d’une boite à chaussures a la faculté de tester si l’échantillon est positif en moins de 5 minutes et, pour 8 minutes de plus, proposer une analyse plus détaillée.

Le ABBOTT ID NOW propose un test moléculaire mettant en évidence une petite partie de l’ARN (acide ribo-nucléique) du virus SARS-CoV-2 pour ensuite l’amplifier jusqu’à une détection indiscutable médicalement. L’entreprise s’acharne maintenant à produire 50.000 unités par jour qu’elle devrait commencer à livrer dés la semaine prochaine dans tous les états d’amérique.

A l’heure actuelle, aucune information n’a filtré sur une possible exportation du dispositif ailleurs dans le monde.

Source : Engadget