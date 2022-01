A l’opposé des autres genres d’online casinos que nous connaissons, le joka casino en ligne a un peu plus de différence dans son ensemble :

Prenons la première partie qui est l’accueil ; Mise à part sa beauté et les animations qui y sont ajoutées, l’appréhender au premier abord n’est pas aussi simple que ça. Les clients n’arrivent pas à avoir toutes les infos sur la page d’accueil avec la barre de recherche qui est retrouvée en bas.

Le casino dans sa forme est tout de même difficile parce que les types de jeux qu’il possède dans sa ludothèque ne sont pas mis en évidence lorsque le client entre sur sa plateforme. Vous prendrez un peu plus de temps pour retrouver les jeux et ensuite faire un choix. C’est embêtant comme problème.

Maintenant le niveau des offres et bonus, qui ont des représentations un peu moins claires et compréhensives pour savoir directement qu’ils nous les montrent.

Les programmateurs de ce jeu n’ont pas vraiment travaillé comme ils étaient censés le faire, les points qui doivent être vues plus rapidement pour aider les utilisateurs sont au contraire pas très visibles.

Comment ouvrir un compte Joka

Avoir un compte sur Joka Casino en ligne n’est pas aussi difficile à faire, c’est typique comme les inscriptions sur toutes les plateformes de jeux. Ce compte donnera accès à tout ce qui est fonction sur le site et nous vous donnons la marche qui vous guidera à l’obtention de votre compte sur Joka.

Au moment où vous arrivez sur le portail principal du jeu, essayez de retrouver l’endroit où c’est écrit « inscrivez-vous » le bouton est plus à gauche en haut de l’écran ;

Après avoir appuyé sur le bouton, un formulaire apparaîtra et vous mettrez les données qui vous aideront à vous connecter à chaque fois comme email, mot de passe etc …

Ensuite vous allez enregistrer vos données personnelles, qui elles vous aideront pour la vérification de votre identité en cas de soucis avec votre compte ;

Vous finissez avec la validation du compte qui se fera par un email que le jeu vous envoie et vous validez chez vous ; et tout est fait.

Les jeux présents sur le casino Joka

Il possède beaucoup de jeu connus de tous comme :

Les machines à argent : le casino Joka en ligne offre des automates à argents attrayants, qui proviennent de la maison de game iGaming. Les clients, à ce niveau, sont loin de ne pas prendre de plaisir à condition de d’abord les retrouver.

Live games : les croupiers en live sont aussi présents sur cette plateforme de jeu. Ce type de jeu vous donnera l’adrénaline qu’il faut avec des sensations de partie de casinos physiques.

Jeux de tables : les jeux de tables ne sont pas assez en vogue sur cette plateforme, mais ceux qui sont présents vous donneront des expériences inoubliables. On pourra citer TexasHold’em Bonus ou encore le BurgasBaccarat.

PokerVideo : le travail à l’air d’avoir plus porte dans cette partie de games car, ici il y a plusieurs types comme, par exemple, PokerGold, JackorBetterMH, MultihandDeucesWild, AmericanPokerGold et pleins d’autres.

Comment faire les dépôts et retraits

Le casino Joka en ligne donne des opportunités multiples à ses clients pour effectuer leurs transactions. Donc pour effectuer les dépôts ou retraits, les utilisateurs de Joka Casino sont donc tous appelés à suivre ses étapes :

Ayez d’abord accès à votre compte du game ;

Allez dans la zone de transactions ;

Vous choisirez par la suite la transaction que vous souhaiterez effectuer : dépôt ou retrait ;

Pour le dépôt, vous sélectionnez le moyen de dépôt qui vous convient et suivez les étapes pour terminer ;

Pour le retrait, rien ne change, et ensuite vous mettez la somme à retirer et validez la transaction.

Moyens de transaction autorisés.

Après le point du haut, attaquons maintenant les moyens de transactions qui sont autorisées sur le Casino Joka en ligne :

Les cartes bancaires comme Visa card et Mastercard

Les cartes prépayées

Aussi le portefeuille électronique

Avantages et inconvénients

Maintenant avec les recherches effectuées par nos consultants, nous allons vous montrer les points positifs et négatifs de ce casino.

Avec les avantages, nous avons :

Le menu de game est composé de plus de 110 jeux ;

Joka Casino en ligne a obtenu sa licence avec l’autorité Curaçao ;

Doté d’un casino avec croupier live ;

Beaucoup de moyens de transactions à votre disposition

En ce qui concerne les inconvénients, nous avons :

Moins de variation avec les games de table ;

L’assistance client du casino n’est pas spontanée ;

Possibilité de décaisser seulement que 200 euros et moins.

Conclusion

En conclusion, après tous ses points développés à propos du casino Joka en ligne, le point général est plus qu’avantageux. On pourra mettre ses inconvénients sur le fait qu’il soit encore nouveau dans le monde du casino, donc requiert de nombreuses expériences pour améliorer son fonctionnement. Mais sans omettre qu’il donne d’excellent cadeaux et bonus à ses utilisateurs même si en cas de problèmes, ils auront souvent des difficultés pour les résoudre.