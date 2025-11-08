IKEA : Tout comprendre sur les 21 nouveaux produits “Matter”

Vous pensiez que transformer votre domicile en “maison intelligente” signifiait acheter une ampoule connectée pour remplacer celle du salon ? Et puis passer la soirée à essayer d’accorder la télécommande, le chauffage, la prise et la lampe comme s’ils étaient dans un orchestre symphonique raté ?

Bonne nouvelle : IKEA arrive avec 21 nouveaux produits compatibles Matter (le standard smart home inter-marques) pour simplifier tout ça. C’est le moment où la lampe, la prise et la télécommande arrêtent de se faire la guerre.

Pourquoi ce lancement est important

Jusqu’à présent, la domotique ressemblait souvent à une collection de gadgets chacun pour soi : chaque marque avait son application, son protocole et sa manière de les connecter l’un à l’autre. Avec Matter, l’idée est : un standard unique, des marques différentes mais un seul langage. IKEA adopte ce standard pour ses nouveaux produits — ce qui signifie que vos hybrides IKEA + autre marque risquent de parler (enfin !) la même langue.

IKEA explique que cette nouvelle gamme marque une refonte de son système smart-home, pour que la technologie soit « facile à utiliser, compréhensible, et abordable pour beaucoup ».

Ce que comportent ces 21 produits Matter

La gamme est répartie en trois grands volets : éclairage, capteurs, et contrôle.

1. Éclairage (lampes intelligentes “KAJPLATS”)

11 variations de lampes : formes différentes (E27/E26 standard, P45 E14/45 mm, GU10 spots), coefficients de luminosité variés, options blanches ou couleur.

Les modèles vont de 470 lumen à 1 521 lumen, selon les versions.

Options dimmables, blanc chaud, blanc froid, changement de couleurs.

Type / Culot Diamètre / Profil Spectre / Luminosité Fonctionnalité E27/E26 60 mm – standard globe Blanc et couleur – 1 055 lm Changement de couleur Blanc – 470 lm Dimmable Blanc – 1 055 lm Dimmable Blanc – 1 521 lm Dimmable P45 E14 45 mm – compact Blanc – 470 lm Dimmable Blanc – 806 lm Dimmable Blanc et couleur – 806 lm Changement de couleur GU10 Spot directionnel Blanc et couleur – 470 lm Changement de couleur Blanc – 575 lm Dimmable Ampoules décoratives verre clair E14 – Blanc – 470 lm Dimmable E27 globe standard 60 mm Blanc – 470 lm Dimmable E27 globe large 95 mm Blanc – 810 lm Dimmable

2. Capteurs intelligents

Nom du produit Fonction Utilisation / Particularités MYGGSPRAY Capteur de mouvement Intérieur et extérieur, allume automatiquement la lumière dans les entrées, escaliers, garages ou autres zones nécessitant une lumière mains-libres. MYGGBETT Capteur porte/fenêtre Détecte ouverture/fermeture. Envoi de notifications si connecté à un système domotique. Peut déclencher des lumières dans les dressings ou autres espaces. TIMMERFLOTTE Capteur température et humidité Mesure et affiche température et humidité. ALPSTUGA Capteur qualité de l’air Mesure CO₂, particules PM2,5, température et humidité. Compatible avec purificateurs IKEA. Peut aussi afficher l’heure. KLIPPBOK Capteur de fuite d’eau Détecte les fuites et averti de manière sonore. Envoie notifications si connecté à un hub.

3. Contrôle & prise intelligente

Nom du produit Fonction Utilisation / Particularités BILRESA télécommande à double bouton Contrôle à distance Allume/éteint les lumières, ajuste la luminosité, change la couleur ou déclenche un scénario prédéfinie. BILRESA télécommande avec molette Contrôle à distance Permet de régler les produits connectés d’un simple tour de molette : allumer/éteindre, dimmer, changer la couleur, contrôler un groupe ou un scénario prédéfini. Kits BILRESA (2x) Télécommandes multiples Trois versions colorées par kit (vert, rouge, beige). Un kit avec trois télécommandes à molette, l’autre avec trois télécommandes à double bouton. GRILLPLATS prise intelligente Prise connectée Transforme les lampes ou petits appareils classiques en objets connectés, contrôlables à distance. Suit la consommation d’énergie et peut être associée à une télécommande ou un capteur de mouvement.

Avantages principaux

Interopérabilité : Grâce à Matter, ces produits fonctionnent avec différentes marques et plateformes (Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, etc.).

Simplicité d’usage : IKEA vise des produits faciles à installer, à utiliser, sans être réservés aux “geeks”.

Prix abordables : Les premières annonces parlent de tarifs très modestes pour certaines lampes et capteurs, ce qui rend la domotique plus accessible.

Et Matter-over-thread, qu’est-ce donc ?

Matter, c’est un peu le langage universel des maisons intelligentes : Apple, Google et Amazon se sont mis d’accord pour que vos gadgets parlent enfin la même langue.

Thread, lui, c’est le réseau invisible mais ultra‑malin qui relie tous vos appareils comme un fil électrique super discret (un peu comme un WiFi uniquement utilisé entre objets). Ensemble, ils permettent à vos lampes, prises et capteurs de papoter entre eux directement, sans que vous ayez besoin d’un hub propriétaire.

Quelques points à vérifier (et à garder en tête)