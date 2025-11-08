Anker Zolo 140 W : le chargeur qui veut remplacer votre multiprise (et votre patience)

Il y a une époque où un chargeur servait simplement à… charger. Un câble, un bloc, et l’espoir que le pourcentage grimpe avant que votre train n’arrive. Aujourd’hui, certains chargeurs ressemblent davantage à de petits chefs d’orchestre énergétiques.

Dans cette catégorie, l’Anker Zolo 140 W se présente avec la modestie d’un micro-onde et l’ambition d’un transformateur de centrale hydroélectrique. Bref, un accessoire compact, puissant et qui tente de mettre de l’ordre dans le grand bazar USB de votre vie.

Quand la puissance devient un argument

140 watts. C’est beaucoup. Pour comparaison, 5 W, c’est le chargeur de téléphone du siècle passé. 20 W, c’est « ça va, ça charge ». 65 W, c’est déjà « je gère ton PC portable ».

140 W, c’est « je peux charger ton ordinateur portable, ton téléphone, ta tablette, ta console et probablement faire griller une tartine en option ».

Cette puissance permet de recharger certains ordinateurs portables de manière aussi rapide qu’un chargeur propriétaire. Le tout dans un format réduit, qui ne fait pas peur aux prises murales et qui n’essaie pas d’arracher votre multiprise à chaque branchement.

La magie du GaN

Le secret derrière sa silhouette compacte, c’est la technologie GaN (Nitrure de Gallium). Cela remplace les composants traditionnels en silicium, permet de réduire la taille, d’augmenter l’efficacité énergétique et de limiter la chauffe.

Autrement dit, l’Anker Zolo 140 W travaille dur, reste calme, et ne fait pas fondre votre sac à dos. Un vrai collègue modèle.

Trois ports, beaucoup d’ego

Le Zolo 140 W dispose de :

2 ports USB-C (Power Delivery jusqu’à 140 W en solo)

1 port USB-A (pour les appareils qui refusent d’évoluer)

En utilisation simultanée, la puissance se répartit intelligemment. Vous branchez tout, il gère. Pas de négociation, pas de bip bip, juste des batteries qui se remplissent.

Compatible avec (presque) tout

Laptop ? Oui.

Smartphone ? Oui.

Tablette ? Oui.

Console portable ? Oui.

La trottinette électrique ? Calmons-nous.

Si cela se recharge via USB-C ou USB-A, l’Anker Zolo 140 W comprend et coopère.

Il est particulièrement pratique pour ceux qui travaillent en mobilité : plus besoin d’emporter un chargeur pour chaque appareil. Un seul bloc, plusieurs câbles et, soudainement, votre sac pèse 500 grammes de moins. Le minimalisme, mais performant.

Sécurité : tout le monde respire

Anker ne plaisante pas avec les protections :

Gestion de chaleur

Protection surtension

Surveillance de charge

Anti-court-circuit

Et surtout, pas d’odeur étrange de plastique chaud (une rareté de nos jours)

Votre matériel est protégé, votre chargeur garde la tête froide, et vous évitez l’expérience d’un feu de camp improvisé dans votre salon.

Prix

Ce polyvalent Anker Zolo 140 W est disponible pour le prix de 89€ sur le site d’Anker.