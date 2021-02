Idées de recettes savoureuses mais légères à réaliser entre amoureux

Les restrictions sanitaires en raison de la pandémie recommandent d’éviter tout rassemblement. Du coup, il est difficile de faire la fête avec ses amis. Cependant rien n’empêche de prendre du bon temps avec sa moitié. Regarder des films romantiques, faire une partie endiablée de blackjack ou simplement cocooner, ce ne sont pas les idées qui manquent !

Préparer un bon repas peut être aussi une activité amusante et qui fera sans doute plaisir à votre chérie

Voici notre sélection de bons petits plats à concocter sans modération même si vous n’êtes pas un expert des fourneaux !

Pizza en forme de cœur

Une pizza en forme de cœur pour les gourmands, quoi de mieux pour témoigner votre amour à votre moitié ? Pour ce faire, découpez la pâte après l’avoir étalée sur le plan de travail. Ensuite, ajoutez la sauce tomate puis garnissez la pâte de rondelles de tomates. Finissez en parsemant de la mozzarella. Une fois qu’elle est garnie, enfournez la pizza pendant 10 min environ à 200°C. Saupoudrez le tout avec du basilic.

Cocktail aphrodisiaque

Ce cocktail se compose de poires et de gingembre, des aliments connus pour leurs vertus aphrodisiaques. Pour ce faire, ajoutez du gingembre et de la cassonade dans ¼ de litre d’eau chaude. Laissez infuser la préparation. Une fois refroidie, ajoutez 2 poires ainsi que du citron puis mixez le tout.

Les spaghettis aux boulettes de la Belle et le Clochard

Cette recette Disney figure parmi les plus iconiques. Cette recette italienne fera certainement plaisir à votre partenaire. Faites revenir des oignons émincés dans une sauteuse avec de l’huile d’olive. Puis ajoutez 250 g de bœuf haché. Laissez la préparation cuire pendant 3 min. Ajoutez des tomates, des herbes et de l’ail. En parallèle, faites cuire les spaghettis. Une fois qu’ils sont cuits et égouttés, versez-les dans une assiette et mélangez avec la sauce.

Les crêpes

Comment ne pas y résister ? Mélangez des œufs, de la farine, du sucre vanillé, du sel et de la levure. Versez le lait puis laissez reposer à température ambiante pendant 1h. Une fois cuites, découpez les crêpes en forme de cœur et servez-les bien chaudes.

Fraises au chocolat

Quoi de plus irrésistible que les crêpes ? Les fraises enrobées de chocolat, bien sûr ! Pour les réaliser, il vous suffira de faire fondre du chocolat au bain-marie. N’oubliez pas de remuer régulièrement. Entre-temps, lavez les fraises, puis trempez-les dans le chocolat fondu. Laissez le tout sécher sur du papier cuisson.