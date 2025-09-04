Garmin présente la fēnix 8 Pro : les toutes premières montres connectées dotées de la technologie inReach® pour la connectivité satellite et cellulaire

Garmin fait progresser l’avenir de la technologie des montres connectées avec le lancement de la série fēnix® 8 Pro. Ces montres connectées GPS haut de gamme sont les premières à intégrer la technologie inReach® pour la connectivité satellite et cellulaire¹ – permettant aux athlètes et aux aventuriers de laisser leur téléphone derrière eux tout en restant connectés. Révolutionnant davantage l’industrie des montres connectées, la fēnix 8 Pro – MicroLED introduit un écran MicroLED haute résolution, le premier du genre, pour une lisibilité supérieure.

Laissez votre téléphone derrière vous et restez connecté

Conçue pour les activités où il est peu pratique de transporter un téléphone, la fēnix 8 Pro intègre la technologie inReach pour la connectivité satellite et cellulaire¹.

Connectivité satellite La fēnix 8 Pro utilise la technologie inReach pour permettre aux explorateurs d’échanger des messages et d’envoyer des points de localisation. Messages texte : envoyez et recevez des messages avec ceux qui utilisent l’application Garmin Messenger™ sur leur smartphone ou une montre connectée Garmin compatible.

envoyez et recevez des messages avec ceux qui utilisent l’application Garmin Messenger™ sur leur smartphone ou une montre connectée Garmin compatible. Points de localisation : envoyez des mises à jour de localisation à votre famille et à vos amis afin qu’ils puissent suivre la progression de votre voyage. Connectivité cellulaire En plus d’envoyer des messages ou des points de localisation, la fēnix 8 Pro peut être utilisée pour passer des appels téléphoniques, envoyer des messages vocaux, partager des liens LiveTrack et consulter les prévisions météorologiques lorsqu’elle est connectée au réseau LTE. Appels vocaux : passez et recevez des appels vocaux depuis la montre avec d’autres utilisateurs de fēnix 8 Pro ou ceux qui utilisent l’application Garmin Messenger sur leur smartphone.

passez et recevez des appels vocaux depuis la montre avec d’autres utilisateurs de fēnix 8 Pro ou ceux qui utilisent l’application Garmin Messenger sur leur smartphone. Messages vocaux : prenez des nouvelles de votre famille et de vos amis en échangeant des messages vocaux de 30 secondes. Les destinataires peuvent écouter les messages ou lire les transcriptions sur leur montre ou dans l’application Garmin Messenger.

prenez des nouvelles de votre famille et de vos amis en échangeant des messages vocaux de 30 secondes. Les destinataires peuvent écouter les messages ou lire les transcriptions sur leur montre ou dans l’application Garmin Messenger. LiveTrack : les amis et la famille peuvent suivre les aventures grâce au partage de position LiveTrack et aux points de localisation sur leur smartphone. Les utilisateurs peuvent également alerter leurs amis et leur famille lorsqu’une session LiveTrack a commencé, au cas où ils voudraient suivre ou contacter pendant une activité.

les amis et la famille peuvent suivre les aventures grâce au partage de position LiveTrack et aux points de localisation sur leur smartphone. Les utilisateurs peuvent également alerter leurs amis et leur famille lorsqu’une session LiveTrack a commencé, au cas où ils voudraient suivre ou contacter pendant une activité. Prévisions météorologiques : accédez aux conditions météorologiques actuelles et aux prévisions sur plusieurs jours pour rester préparé à ce qui vous attend. Capacité SOS prise en charge par Garmin Response Lorsqu’un SOS est déclenché, la fēnix 8 Pro enverra un message via la connectivité satellite ou cellulaire au centre Garmin Response℠, où une équipe dédiée de coordinateurs d’intervention d’urgence qualifiés est prête à tout moment. De là, Garmin Response communiquera avec l’utilisateur, ses contacts d’urgence répertoriés, les organisations de recherche et de sauvetage et d’autres ressources locales disponibles. Ils fourniront des mises à jour aux utilisateurs et aux contacts d’urgence sur l’effort de réponse, y compris la confirmation lorsque l’aide est en route, et resteront disponibles jusqu’à ce que l’incident soit résolu. Avec près de deux décennies d’expérience, l’équipe Garmin Response a soutenu plus de 17 000 interventions inReach dans plus de 150 pays sur les sept continents.

Écran MicroLED unique en son genre

Offrant une luminosité remarquable avec des détails exquis, la fēnix 8 Pro – MicroLED est dotée de plus de 400 000 LED individuelles offrant jusqu’à 4 500 nits, ce qui en fait la montre connectée la plus lumineuse jamais conçue. Le résultat est un écran révolutionnaire qui produit des couleurs riches et des densités de pixels élevées avec de larges angles de vision et une lisibilité supérieure, même en plein soleil.

Design robuste, fonctionnalités haut de gamme

Conçus pour toutes les aventures, tous les modèles fēnix 8 Pro sont étanches à la plongée et disposent de boutons métalliques étanches, d’un couvercle de protection de capteur métallique, d’écrans tactiles AMOLED ou MicroLED et de lunettes en titane, ainsi que d’une lampe de poche LED pour une meilleure visibilité dans les environnements sombres.

Conçue pour vous accompagner partout où l’aventure vous mène, la fēnix 8 Pro est dotée de la suite complète de fonctionnalités de performance, de navigation, de santé et de bien-être² et connectées de Garmin, y compris le score d’endurance, le score de montée, les entraînements quotidiens suggérés, les cartes TopoActive préchargées, le routage dynamique aller-retour, l’application Garmin ECG³, le coach de sommeil, Garmin Pay™, les fonctions de sécurité et de suivi et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez www.garmin.com.

La fēnix 8 Pro – AMOLED est disponible en tailles 47 mm et 51 mm, offre jusqu’à 27 jours d’autonomie en mode montre connectée⁴ et coûte 1 199,99 €. La fēnix 8 Pro – MicroLED est disponible en taille 51 mm, offre jusqu’à 10 jours d’autonomie en mode montre connectée et coûte 1 999,99 €. Les deux modèles seront disponibles à l’achat à partir du 8 septembre 2025.

Pour découvrir plus en détails quelles sont les différences entre les modèles de la fēnix 8, rendez-vous sur https://www.garmin.com/fr-BE/blog/fenix8pro-differences/

1 Un abonnement actif est requis ; la couverture du réseau LTE et la connectivité satellite ne sont pas disponibles dans tous les pays. Dans les pays où elles sont disponibles, la couverture peut varier selon la zone et être affectée par les bâtiments, les arbres et les conditions météorologiques. Consultez Garmin.com/fenix8procoverage pour voir quels services sont accessibles dans votre région, ou dans les pays où vous pourriez voyager ; certaines juridictions réglementent ou interdisent l’utilisation des appareils de communication par satellite. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de connaître et de respecter toutes les lois applicables dans les juridictions où l’appareil est destiné à être utilisé.

2 Précision du suivi d’activité .

3 L’application ECG est un dispositif médical de classe IIa en vertu du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) (UE) 2017/745. L’application ECG est capable d’enregistrer un ECG similaire à un ECG de dérivation I et de détecter la présence de fibrillation auriculaire ou d’un rythme sinusal normal. L’application ECG est uniquement destinée aux adultes âgés de 22 ans et plus. Suivez toujours les instructions d’utilisation. L’application ECG n’est pas disponible dans toutes les régions et n’est disponible que sur certaines montres connectées Garmin avec la dernière version de l’application smartphone Garmin Connect et du logiciel de la montre. Consultez Garmin.com/ECG pour la disponibilité et les instructions complètes d’utilisation.

4 L’estimation de l’autonomie de la batterie concerne la fēnix 8 Pro – AMOLED de 51 mm.