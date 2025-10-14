Fujifilm Instax Mini LiPlay+ : quand la photo instantanée se met à causer

Fujifilm continue de brouiller les frontières entre le numérique et la nostalgie avec le nouvel Instax Mini LiPlay+, un appareil photo instantané qui ne se contente plus d’imprimer vos plus beaux sourires : il les fait aussi parler. Oui, parler. Entre selfies, superpositions d’images et enregistrements audio, ce petit boîtier donne enfin de la voix à vos souvenirs.

L’instantané 2.0 : quand la photo se raconte

Le LiPlay+ est un appareil photo instantané hybride — mi-numérique, mi-magique — qui permet de prendre, choisir et imprimer vos clichés sur film Instax Mini. Fini les grimaces involontaires et les yeux fermés : on prévisualise avant d’imprimer.

Mais Fujifilm ne s’est pas arrêté là : il a ajouté un double objectif, un pour les selfies et un pour le reste du monde. Résultat, fini le cadrage hasardeux ou les bras trop courts sur les photos de groupe.

Des photos qui parlent (littéralement)

La grande nouveauté, c’est la fonction instax Sound Print. En clair, chaque photo peut contenir jusqu’à 10 secondes d’audio, sous forme de QR code imprimé. Scannez le code, et hop : vous entendez le message enregistré au moment du cliché. De quoi ajouter une dose d’émotion à un souvenir, ou un petit fou rire à une photo de soirée.

Et pour les plus créatifs, Fujifilm a prévu le Sound Album : un album numérique où vos clichés se transforment en mini-vidéos animées avec le son associé. Oui, un album photo qui parle, un peu comme votre tante à Noël, mais en plus concis.

Une double vision avec le “Layered Photo Mode”

Parce qu’un seul angle, c’est trop banal, le LiPlay+ permet maintenant de superposer deux photos — une en selfie, une autre avec la caméra principale — grâce au “Layered Photo Mode”. Quatre styles d’agencements sont proposés, pour un résultat à mi-chemin entre collage numérique et œuvre d’art moderne.

Imaginez une photo où votre visage flotte sur un paysage : entre surréalisme et carte postale personnalisée.

Connecté, pratique et un brin bavard

Le LiPlay+ se connecte à votre smartphone via Bluetooth et une application dédiée. On peut y transférer des photos, les imprimer, ajouter des cadres saisonniers ou déclencher l’appareil à distance — pratique pour les photos de groupe où tout le monde veut être dessus (même celui qui tient d’habitude l’appareil).

Le tout s’affiche sur un écran de 3 pouces, bien plus confortable que sur les anciens modèles, avec six filtres et toute une ribambelle de cadres pour pimper vos tirages.

Design et autonomie : petit, mais costaud

Compact, léger, et disponible en Bleu Nuit ou Sable Beige, le LiPlay+ garde l’allure rétro chère à Fujifilm, tout en adoptant la modernité du port USB-C pour la recharge. Sa batterie permet environ 100 impressions par charge, soit largement de quoi couvrir un week-end entre amis.

Et comme toujours, Fujifilm propose des films Instax Mini au rendu fidèle — version Natural pour les nostalgiques, ou Rich pour ceux qui aiment les couleurs qui claquent.

Prix et disponibilité

Le Fujifilm Instax Mini LiPlay+ sera disponible en Europe à environ 179 €, en trois coloris : noir mat, blanc nacré et vert sauge. Les films Instax Mini restent compatibles, avec un coût d’environ 0,90 € par photo.