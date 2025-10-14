DJI Osmo Action 6 : La rumeur enfle sur sa prochaine sortie en octobre !

Prévue pour fin octobre 2025, voici ce que nous savons déjà sur la future caméra d’action de DJI

Certaines caméras d’action paniquent à la moindre éclaboussure ou au premier saut dans le vide. La DJI Osmo Action 6, elle, ne bronche pas. Étanche, stabilisée, connectée et toujours prête à filmer le chaos avec sérénité, elle s’adresse à ceux qui ont la bougeotte mais aussi aux perfectionnistes qui veulent des images nettes, même quand tout tremble autour.

Certaines caméras d’action se contentent de filmer. La DJI Osmo Action 6, elle, vous observe, vous suit, et parfois, elle semble presque vous devancer. Avec ses connexions futuristes, son étanchéité de sous-marin et sa compatibilité smartwatch, elle transforme vos aventures en expérience cinématographique complète — données cardio incluses. Oui, votre caméra sait désormais quand votre cœur s’emballe.

Une vision de faucon (en 8K, s’il vous plaît)

DJI ne s’est pas contenté d’un petit rafraîchissement. Sous le capot, on trouve désormais un capteur 1 pouce, capable de filmer en 8K à 30 images/seconde, ou en 4K à 120 images/seconde pour les ralentis d’anthologie. Les contrastes sont nets, les détails abondants, et même dans la pénombre, la qualité reste impeccable.

La stabilisation RockSteady 4.0, épaulée par une pincée d’intelligence artificielle, adoucit les secousses les plus violentes. Pour les amateurs de sensations fortes, deux modes viennent en renfort : HorizonSteady, qui garde la ligne droite même la tête à l’envers, et HorizonBalancing, plus souple, pour un rendu réaliste sans mal de mer.

Connectée… jusqu’au poignet

Grande nouveauté, l’Osmo Action 6 se synchronise avec certaines montres connectées, comme l’Apple Watch ou les modèles Garmin. Résultat : plus besoin de tendre le bras pour déclencher. Depuis votre poignet, vous pouvez démarrer l’enregistrement, changer de mode ou vérifier vos stats.

Et le plus surprenant : la caméra peut intégrer les données physiologiques dans la vidéo. Rythme cardiaque, vitesse, altitude ou température s’affichent discrètement à l’écran. De quoi prouver, chiffres à l’appui, que vous n’exagérez pas quand vous racontez votre dernier trail en montagne.

Une batterie qui ne lâche rien

Avec sa batterie de 1 950 mAh, la DJI Osmo Action 6 affiche jusqu’à 4 heures d’autonomie en 4K selon les réglages. Elle se recharge en USB-C et reste parfaitement opérationnelle sous le froid mordant, jusqu’à –20 °C. Une prouesse bienvenue pour ceux qui filment aussi bien dans le désert que sur les pistes de ski.

Une aventurière amphibie

DJI pousse encore plus loin son étanchéité : 20 mètres sans caisson, record absolu pour une caméra d’action de cette taille. On plonge, on nage, on surfe, et elle ne bronche pas. L’eau, la boue et la neige ne lui font ni chaud ni froid.

Double écran et fixation éclair

À l’avant, un écran pour les vloggers ; à l’arrière, un autre pour les cadrages précis. Tous deux tactiles, lumineux et résistants aux doigts mouillés. Grâce au Magnetic Quick Release, on change d’angle de vue en une seconde.

Fixée sur un casque, un vélo ou un drone, la caméra passe d’une scène à l’autre avec la souplesse d’un caméléon monté sur gyroscope.

Connectivité et stockage modernisés

Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 assurent des transferts rapides et stables. On retrouve aussi 64 Go de stockage interne et un port microSD pour les longs tournages. Le tout s’intègre parfaitement à l’application DJI Mimo, qui centralise le montage, les filtres et le partage sur smartphone.

Couleurs naturelles et 10 bits à la rescousse

Grâce à la capture 10 bits, le rendu des couleurs gagne en finesse. Les couchers de soleil retrouvent leur dégradé subtil, les ombres restent détaillées, et les séquences nocturnes gardent de la texture. Les monteurs apprécieront la marge de manœuvre en postproduction, sans saturation artificielle.

La DJI Osmo Action 6 sera disponible entre 330€ et 430€ selon le choix des packs. Prix et caractéristiques à confirmer.