Essayez-le programme paris sportif de 1xBet et attirez des clients

Pour gagner de l’argent avec un bookmaker, il n’est pas du tout nécessaire de faire un pari avec un bookmaker. Il existe un moyen plus fiable d’obtenir des revenus en pariant. Pour être exact, on peut essayez-le programme paris sportif de 1xBet et gagner avec l’entreprise en attirant de nouveaux clients. Nous vous invitons à prendre connaissance de la proposition de coopération.

Par les termes et conditions, le réseau d’affiliation des partenaires 1xBet est très discret, le seuil d’admission est inférieur à la moyenne. Ainsi, non seulement les grands portails, mais aussi les sites Web mineurs de différents sujets se trouvent sur essayez-le programme paris sportifs de 1xBet Il vous suffit de fournir un contenu de bonne qualité, sans frais supplémentaires, et un trafic ciblé et convivial. Les règles disent que pour les partenaires les plus performants, des conditions individuelles de coopération sont possibles, qui sont discutées avec un manager personnel. Il n’y a pas de limite au montant des revenus des affiliés. Plus vous engagez de joueurs et nous apportez, plus vos revenus seront importants.

Fait intéressant, la majeure partie du trafic est constituée de visites directes 65,35%, et seulement 8,9% provient des moteurs de recherche. Cela suggère que la marque est très populaire et reconnaissable, a une audience constante qui s’est formée au fil des ans. Cela signifie que la marque gagne facilement la confiance des nouveaux utilisateurs et que le trafic ciblé devrait donner une bonne enveloppe.

Comment créer un compte affilié 1xBet

Un compte affilié est créé sur le site dédié de l’entreprise sans opérations ni actions particulières. Pour devenir partenaire, vous devez vous inscrire et cliquer sur l’icône « Se connecter » dans le panneau supérieur pour ouvrir votre compte personnel. Dans votre compte, assurez-vous que vous avez complètement rempli le questionnaire avec des données personnelles. En particulier, il est nécessaire d’indiquer :

Votre prénom et nom de famille ;

principale source de trafic ;

Messager;

Ensuite, vous devez accepter les conditions d’inscription. Vous pouvez vous inscrire sur n’importe quel nombre de sites Web. Cependant, chaque Affilié ne peut s’inscrire qu’une seule fois. Le multi-compte est strictement interdit.

Pour commencer à gagner de l’argent, vous devez obtenir un lien de parrainage et sélectionner du matériel promotionnel, puis placer le matériel promotionnel sélectionné sur votre site et lancer le trafic ciblé. 1xBet se distingue favorablement par la variété et la qualité du matériel promotionnel, parmi lesquels un webmaster peut facilement trouver les options les plus appropriées pour construire une campagne publicitaire réussie.