Comment diminuer les risques avec un détecteur de fuites intelligent ?

Les conséquences fâcheuses d’une fuite d’eau

Quand on n’est pas prévoyant, diverses péripéties peuvent survenir à domicile. Pour limiter les risques, on a tout intérêt à adopter des technologies domotiques telles qu’un détecteur de fuite.

Les dégâts des eaux n’arrivent pas qu’aux autres, malheureusement ! Vous n’êtes peut-être pas au fait de cette statistique mais plus de la moitié des foyers a déjà été confrontée à cet écueil, avec toutes les incidences que cela implique. L’eau est l’ennemi des appareils électroniques, des murs et bien entendu des pièces d’ameublement. Un lave-vaisselle ou une canalisation percée est susceptible de provoquer des dommages conséquents, qui ont nécessairement des répercussions économiques. De même, une flaque d’eau peut tout à fait entraîner votre chute ou celle d’un de vos proches, alors songez les conséquences qu’elle peut avoir sur un senior ou n’importe quelle personne qui présente des difficultés pour se déplacer.

Il y a bien entendu toutes les répercussions fâcheuses qu’une fuite occasionne dans une habitation, mais également celles qui peuvent affecter des bureaux d’entreprise. Imaginez seulement quelques secondes les dégâts que cela peut causer sur des équipements informatiques, des dossiers administratifs ou encore des machines de productions.

L’appareil qu’il vous faut pour diminuer les risques

Fort heureusement, vous pouvez vous prémunir de tous ces risques sans difficulté. Comment y parvenir ? Le principe est simple : vous invitez le détecteur de fuite Grohe Sense dans l’une des pièces de votre domicile ou de vos locaux professionnels et le tour est joué !

Le capteur dont il est doté a la capacité de déceler le moindre écoulement. Ainsi, après l’avoir installé, vous êtes informé d’un début de fuite, quelle que soit sa localisation. Si vous n’avez pas l’opportunité de rejoindre votre habitation, l’appareil peut être programmé de telle façon qu’il prévienne des membres de votre entourage. À quel endroit faut-il le positionner ? C’est à vous de le déterminer ! Vous avez notamment l’occasion de le placer sous un évier, près d’une conduite d’eau, sous une baignoire fraîchement aménagée ou encore à côté d’un lave-linge ou d’un autre appareil électroménager. Par ailleurs, son esthétique discrète et minimaliste lui permet de trouver aisément sa place, sans bouleverser votre décor.

Un détecteur de fuite installable en un rien de temps

C’est appareil est aussi performant que facile à utiliser. On parle de détecteur de fuite intelligent dans la mesure où le modèle Grohe Sense communique avec une application smartphone dédiée. Le détecteur fonctionne en wifi, relié à la box internet, il transmet les informations clés sur votre mobile, ainsi vous êtes alerté en cas de problème à n’importe quel moment. Que vous dormiez ou que réalisiez une escapade loin de votre domicile, vous recevez une alerte au moindre écoulement. Il fonctionne avec 3 piles et exige seulement de votre part la création d’un compte, une opération concrétisable en un rien de temps. Pour couronner le tout, le détecteur embarque un capteur d’humidité et un capteur de température. Vous êtes informé des risques de gel et pouvez aisément prévenir les phénomènes de moisissures dans les environnements sensibles.