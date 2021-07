Comment jouer au casino en ligne en Belgique ?

Le casino en ligne ou casino virtuel est un espace de jeu accessible via un moyen de télécommunication. Les clients s’y connectent généralement par le biais d’internet. Grâce à leur taux de reversement élevé, les casinos virtuels attirent désormais des millions d’individus. C’est pour cela qu’aujourd’hui, les pays entretiennent leur propre législation en la matière. Comment joue-t-on au casino virtuel en Belgique ?

La législation belge

La Belgique a mis en place un cadre légal qui sert à réguler toutes les transactions en matière de jeu d’argent en ligne. La loi s’applique à tous les individus qui accèdent à une plateforme de jeu virtuelle depuis le territoire belge. Auparavant, avant 1999, la loi belge interdisait catégoriquement tous les jeux de hasard. Ces dispositions ont eu pour effet d’augmenter le nombre de commerces illégaux. Pour pallier cette déviation, l’État a entrepris de légaliser les jeux en ligne en 2011. Pour avoir les droits d’exploitation en Belgique, un casino virtuel doit posséder une licence de catégorie A + B + ou bien F1.

Jouer au casino virtuel en Belgique

Les jeux en ligne sont légaux en Belgique depuis 2011. Au-delà de cet aspect, quasiment tous les casinos virtuels acceptent les joueurs de Belgique (installés sur le territoire). La première chose à savoir pour jouer en Belgique, c’est que vous devez avoir un compte en ligne et un porte-monnaie électronique. Pour le wallet, choisissez Neteller ou Skrill. Grâce à ces services de transfert d’argent électronique, vous pouvez faire vos opérations de dépôts et de retraits légalement. Cela dit, ces éléments ne suffisent pas pour bien jouer sur un casino spécialisé pour les joueurs belges.

Maîtrisez l’interface du casino en ligne

En Belgique, l’interface d’un casino en ligne contribue grandement à la qualité de l’expérience de jeu. Les espaces virtuels possèdent des interfaces modernes et faciles à utiliser. Lorsque vous jouez, la fluidité de la connexion aux différentes pages vous permet de vous concentrer uniquement sur l’aspect jeu. Choisissez surtout les plateformes francophones pour une meilleure compréhension de l’espace.

Apprenez les règles

C’est sans doute la meilleure façon de vous assurer de poser les bonnes actions. Un joueur qui connaît les règles est averti et est donc plus susceptible de profiter d’une meilleure expérience. Ainsi, vous gagnez en sérénité et en tranquillité. Lorsque vous savez quoi faire, que vous connaissez les procédures, les postures admises et exclues, cela augmente vos chances de gagner.

Entraînez-vous avant de commencer

En Belgique, certains casinos offrent la possibilité de jouer à des jeux gratuits pour découvrir leur plateforme en détail. Ce mode gratuit n’est pas disponible sur tous les casinos, il est donc nécessaire de lire les conditions proposées par la plateforme. Cette option vous permet de vous entraîner et d’avoir la main sans faire de mise.

Identifiez le meilleur casino

Basez-vous sur le nombre de jeux proposés, cela multipliera vos chances de gagner. Les jeux de table populaires comme la roulette et le blackjack sont des musts pour les casinos. À côté de ça, assurez-vous d’avoir accès à des machines à sous pour bénéficier d’une offre de jeu plus nuancée. Avoir accès à des jeux additionnels comme le vidéo Poker et le Bingo peut s’avérer très intéressant aussi. À ces éléments s’ajoutent les avantages offerts par le casino en ligne belge en termes de bonus, de conditions et de taux de redistribution.