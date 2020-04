Comment choisir son boîtier PC en 2020 ?

Peu importe que vous traitiez votre ordinateur comme la pièce maîtresse de votre bureau à domicile ou que vous le placiez simplement sous votre bureau, acheter le bon boitier PC est important. Au minimum, vous voulez choisir un boîtier PC de la bonne taille pour vos besoins et qui a de la place pour tout votre matériel et vos périphériques USB.

Néanmoins, certains boîtiers PC offrent beaucoup, beaucoup plus. Des entrailles spacieuses, des températures plus basses, un son étouffé, un support de refroidissement à eau étendu ou un éclairage LED. Mais avant de savoir quel boitier choisir, il est important de savoir quelle unité centrale choisir ? Voici un guide pour acheter un boitier PC parfait pour vous.

La taille compte pour les boîtiers PC

Avant toute chose, décidez de la taille du boîtier dont vous avez besoin. Il existe trois tailles de boîtier principales : tour complète, tour intermédiaire et mini-ITX. Les boîtiers “pleine tour” et “mi-tour” sont tous deux compatibles avec les cartes mères ATX standard, de loin la taille de carte mère la plus courante. Les deux peuvent également s’adapter à des cartes mères micro-ATX plus petites. La taille exacte varie d’un cas à l’autre, mais la plupart des tours moyennes atteignent environ 18 pouces de haut et 8 pouces de large. Les PC de milieu de tour sont probablement le facteur de forme le plus courant et ont suffisamment d’espace pour accueillir des systèmes avec un refroidisseur de processeur en boucle fermée, quelques cartes graphiques et beaucoup de stockage.

Les boîtiers pleine tour sont massifs. Ils mesurent souvent plus de 20 pouces de hauteur et sont plus longs et plus profonds que les boîtiers mi-tour. Pensez également à un boîtier pleine tour si vous prévoyez de charger votre plate-forme avec des configurations étendues (ou personnalisées) de refroidissement par eau, de stockage en abondance ou de cartes graphiques à 3 et 4 voies.

Les boîtiers pleine tour prennent souvent en charge davantage de ventilateurs et de baies de lecteur de 5,25 pouces. Les boîtiers Mini-ITX sont l’opposé des boîtiers PC pleine tour, conçus pour les petites cartes mères mini-ITX . Certains d’entre eux peuvent être merveilleusement petits et même s’adapter à l’intérieur des armoires de cinéma maison, mais les espaces restreints peuvent créer des problèmes de compatibilité avec certains matériels.

Ne vous attendez pas à utiliser le refroidissement liquide ou un grand refroidisseur de processeur klaxonnant dans la plupart des cas de mini-ITX. Certains boîtiers mini-ITX ne prennent pas non plus en charge les cartes graphiques pleine longueur ; confirmez la longueur maximale avant d’acheter. Enfin, il n’y a pas beaucoup de place pour du matériel supplémentaire dans ces châssis à espace limité, vous serez donc limité à des configurations système assez basiques. Parfois, vous verrez des boîtiers «mini-tour», qui s’insèrent entre mini-ITX et mi-tour pour accueillir les cartes mères micro-ATX. Ils sont plus rares que les autres.

Considérations sur le prix des boîtiers PC

Une fois que vous avez décidé de la taille d’un boîtier PC dont vous avez besoin, la prochaine étape consiste à déterminer votre budget. Si vous dépensez 50 € ou moins, vous allez probablement vous retrouver avec un boîtier simple et non descriptif avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Essayez d’en choisir un qui a deux ventilateurs, un à l’avant du boîtier et un autre à l’arrière, pour un flux d’air maximisé, ce qui facilite le refroidissement. Cependant, vous ne trouverez pas toujours l’option dans cette gamme de prix. Les choses s’ouvrent dans la fourchette de prix de 50 € à 150€.

Vous trouverez beaucoup de variance dans la conception et la construction dans le milieu de gamme. Comme toujours, assurez-vous de vérifier les mesures pour vous assurer que votre boîtier PC souhaité peut s’adapter à tout votre matériel, et vous voudrez également garder un œil sur les fonctionnalités supplémentaires. Ils sont beaucoup plus courants dans cette gamme de prix, surtout lorsque vous augmentez les coûts. Les fonctionnalités se résument uniquement aux préférences personnelles ou aux spécificités nécessaires à votre construction. Certains boîtiers sont construits avec plus de ventilateurs pour de meilleures performances ; d’autres se concentrent sur la conception silencieuse.

Certains, notamment une grande partie de la gamme de boîtiers Corsair, éliminent même complètement les baies de lecteur de 5,25 pouces pour une meilleure circulation de l’air. Vous commencerez à trouver la compatibilité au refroidissement par eau dans certains cas dans cette gamme de prix, ainsi que de meilleurs détails de gestion des câbles, une conception sans outils et des subtilités esthétiques comme l’éclairage RVB ou les panneaux latéraux en verre trempé. Nous entrerons dans les détails des fonctionnalités sous peu, mais environ 100 € est le bon compromis entre le rapport qualité-prix et l’achat d’un boîtier PC.

Une fois que vous avez dépassé 150 €, vous devriez vous attendre à un boîtier PC qui excelle à la fois en termes de performances et d’acoustique, et qui est livré avec des options de connectivité et des fonctionnalités pratiques à gogo. Certains d’entre eux sont énormes ; c’est là que vous trouverez la plupart des boîtiers à tour complète. Les matériaux de construction ont tendance à être plus élégants dans les boîtiers haut de gamme, l’aluminium et le verre trempé étant beaucoup plus courants que dans les boîtiers économiques et de milieu de gamme.

Esthétique du boîtier PC

Assurez-vous que vous aimez l’apparence du boîtier PC que vous achetez ! Vous allez le regarder pendant des années à venir, donc ce n’est pas une considération superficielle. Chaque détaillant en ligne présente des boîtiers PC sous plusieurs angles sur leurs pages de magasin, il n’y a donc aucune excuse pour acheter un boitier pas très esthétique. Les boîtiers PC sont disponibles dans toutes sortes de couleurs, matériaux et designs.

Les fonctionnalités à surveiller avant d’acheter un boîtier

Mis à part les dimensions de base et le prix, la prise en charge des fonctionnalités est le plus grand différenciateur lorsque vous achetez un boîtier pour PC. Plus vous dépensez pour votre affaire, plus vous recevrez de fonctionnalités. Voici un aperçu rapide de nombreuses fonctionnalités que vous trouverez dans les boîtiers PC modernes.

Baies de disques et points de montage SSD : Comme nous l’avons mentionné à quelques reprises auparavant, assurez-vous qu’un boîtier PC dispose de suffisamment de baies de disques de 2,5 et 3,5 pouces pour accueillir vos disques de stockage. Certains cas incluent également des points de montage pour SSD à l’arrière du plateau de la carte mère. Et si vous avez besoin d’une baie de 5,25 pouces à l’avant de votre PC pour héberger un lecteur optique, un contrôleur de ventilateur ou autre, confirmez que votre boîtier comprend cela. Un certain nombre de boîtiers ont abandonné des baies de 5,25 pouces pour améliorer le flux d’air des ventilateurs avant.

Conception sans outils : Autrefois, pratiquement tout dans un boîtier de PC nécessitait un tournevis cruciforme. La conception sans outil est presque universelle dans les boîtiers de milieu de gamme et haut de gamme, avec des vis à oreilles pour la fixation interne et des mécanismes à visser, à encliqueter ou autrement sans outils dans les baies de lecteur.

Gestion des câbles : recherchez un boîtier avec des découpes dans le plateau de la carte mère, qui vous permettent d’acheminer votre câblage à l’arrière de votre boîtier. Hors de vue, hors de l’esprit. Les boîtiers PC économiques ont tendance à avoir de simples trous géants percés dans le plateau de la carte mère, tandis que les options de milieu de gamme incluent souvent des œillets en caoutchouc dans les trous pour ranger les choses encore plus. Certains cas incluent des points de fixation ou même des couvercles de fils derrière le plateau de la carte mère pour garder votre câblage propre.