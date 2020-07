Comment calibrer sa television

C’est une bonne idée pour la plupart de savoir comment calibrer une télévision. Savoir comment calibrer les couleurs d’un téléviseur garantit que votre expérience visuelle est toujours optimale ; la profondeur des couleurs et la qualité de l’image dépendent grandement de la qualité de l’image globale, sans jeu de mots. Le calibrage consiste à ajuster les paramètres de votre téléviseur à l’aide de logiciels spécialisés ou, de préférence, d’équipements et de kits. C’est différent d’une simple configuration des commandes de l’utilisateur que vous pouvez voir ou savez comment accéder, et les deux sont considérés comme essentiels pour des performances optimales. C’est particulièrement vrai si vous souhaitez calibrer un téléviseur pour le jeu : un meilleur volume de couleurs, moins de fatigue pour les yeux, et bien plus encore vous appartiendra. Mais cela en vaut-il la peine, ou les arguments en sa faveur sont-ils exagérés ?

LES AVANTAGES D’UNE TÉLÉVISION CALIBRÉE (POUR LES JEUX ET AUTRES)

Nous avons parlé de moins de pression sur les yeux, mais il y a aussi un autre avantage de la même froideur technique qui permet cela. L’image d’un téléviseur calibré est beaucoup plus contenue et d’une certaine manière plus sombre que les réglages par défaut de la puissance lumineuse d’un téléviseur ordinaire. Cela signifie qu’il consomme moins d’énergie et peut même avoir une durée de vie plus longue grâce à une contrainte réduite, surtout si le téléviseur en question est un OLED, pour les parties qui produisent la lumière. Cependant, les téléviseurs correctement calibrés peuvent sembler rougeâtres au premier abord, c’est-à-dire plus chauds que la plupart des téléviseurs prêts à l’emploi (c’est-à-dire non calibrés), sans parler de la teinte plus “douce” due à la perte de l’outil de netteté qui expose les détails les plus fins de l’image, ce qui signifie que l’image a des couleurs et un contraste beaucoup plus riche. En fait, si l’on considère comment calibrer un téléviseur 4K, la plupart des appareils haut de gamme nécessitent simplement de jouer avec les réglages de la luminosité, du rapport de contraste, du gamma et de la saturation ; il suffit de renoncer à l’utilisation correcte d’un colorimètre et à l’expertise nécessaire pour en manipuler un. Il est donc beaucoup plus facile d’apprendre à calibrer les téléviseurs Samsung (en général), car la plupart de leurs produits peuvent être considérés comme “haut de gamme” sur le marché, qu’il s’agisse de téléviseurs intelligents, de téléviseurs à haute définition ou autres. Une approximation de la façon dont un téléviseur semble calibré se trouve dans les modes d’image Film/Cinéma ; regarder un long film ou la télévision pendant quelques jours dans ce mode peut vous aider à comprendre par expérience pourquoi c’est la façon optimale et préférée par beaucoup

COMMENT CALIBRER UN TÉLÉVISEUR : LA MANIÈRE PROFESSIONNELLE

Le conseil “officiel” pour calibrer une télévision est de la confier à un professionnel, et voici pourquoi c’est une bonne chose. De nombreux utilisateurs signalent que – comme nous l’avons mentionné plus haut – le calibrage ajoute des années à la durée de vie d’un téléviseur. Si vous avez déjà fait tomber quelques milliers d’euros sur votre téléviseur, l’investissement supplémentaire permettra de protéger votre coût initial, en ajoutant au moins un bouclier de protection et en assurant des performances optimales et un plaisir maximal. Si vous possédez un téléviseur depuis un certain temps déjà et que vous commencez tout juste à envisager d’améliorer la qualité de l’image, il n’y a peut-être pas grand-chose à dire sur le fait de payer un professionnel qui saurait calibrer les couleurs des téléviseurs ou les spécificités, par exemple, du calibrage d’un téléviseur pour les jeux. Cependant, avec une nouvelle télévision, même le fait d’avoir un calibreur qui s’occupe de la configuration dès le départ est extrêmement utile, comme nous l’avons affirmé au début de l’article, car il s’occupera de l’étape suivante, plus compliquée, dans les deux cas.

POURQUOI UN CALIBRATEUR VAUT LA PEINE

Savoir calibrer les couleurs des téléviseurs n’est pas un art, ni une compétence. C’est plutôt une science précise, avec ses propres outils et équipements, comme nous l’avons déjà mentionné, et la bonne application de l’ensemble des outils, l’appareil le plus important étant ce que l’on appelle un colorimètre. De nombreux sites web prétendent vous apprendre à calibrer votre télévision avec l’œil seul, mais l’œil n’est pas un baromètre exact pour cela. Dans de nombreux cas, la “bonne” image ne peut pas être discernée, car une couleur plus chaude ou plus froide semble toujours “juste” à l’œil humain dans différentes situations. Il est donc particulièrement important de faire appel à des personnes qui savent exactement comment calibrer les couleurs des téléviseurs avec les bons outils et les bonnes compétences. C’est encore plus compliqué lorsqu’il s’agit de savoir comment calibrer une télévision 4K, car leurs espaces couleur à large gamme nécessitent des connaissances spécialisées ; c’est encore plus vrai pour le HDR. Votre calibrateur saura également comment ajuster les points de couleur si votre téléviseur dispose des commandes nécessaires. En fin de compte, l’objectif est de se rapprocher de la norme D6500 utilisée pour la production d’images et de films photographiques, utilisée dans le monde entier pour les films et la télévision, ce qui signifie que vous “voyez” exactement ce que les créateurs de contenu ont travaillé dur pour créer.

COMMENT CALIBRER UNE TÉLÉVISION PAR VOUS-MÊME

Nous pensons que le “comment” du calibrage de votre téléviseur dépend en grande partie de votre capacité à trouver et à payer un bon calibreur ISF et à discuter au préalable de tous les aspects de ce qu’il ou elle pourra faire avec votre modèle, mais il existe également des solutions de rechange à domicile qui ne sont pas idéales et qui vous aideront au moins à vous sentir mieux par rapport à ce que vous voyez. Notre recommandation finale – avec quelques réserves – est de rechercher le modèle et la marque de votre téléviseur et de le chercher spécifiquement sur le forum AVS ou, mieux encore, sur RTINGS. En suivant leurs paramètres d’étalonnage, vous serez le plus proche de quelqu’un qui a déjà fait les tests sur le modèle de votre téléviseur, ce qui signifie que vous pouvez approximer et reproduire les mêmes paramètres sur votre téléviseur.