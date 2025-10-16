ColorOS 16 et OPPO Find X9 : Une expérience fluide, une intelligence intégrée et une connectivité sans faille

OPPO présente ColorOS 16, la dernière version de son système d’exploitation mobile, qui sera déployée dans le monde entier sur la prochaine série Find X9. Cette mise à jour redéfinit les attentes en matière de fluidité, d’intelligence et de connectivité. Le lancement mondial officiel du Find X9 et du Find X9 Pro se déroulera le mardi 28 octobre.

Une fluidité sans limites

Fort de la technologie Parallel Animation de ColorOS 15, ColorOS 16 franchit une nouvelle étape avec Seamless Animation. Chaque interaction est instantanée et s’enchaîne naturellement dans l’ensemble du système d’exploitation.

Les utilisateurs remarquent cette fluidité dans différents scénarios, tels que l’ouverture et la fermeture rapides d’applications depuis l’écran d’accueil, le tiroir d’applications ou Google Search, mais aussi lors du passage d’une application à l’autre via des gestes ou de la navigation entre plusieurs widgets. Les animations des applications natives OPPO réagissent maintenant instantanément au toucher et s’effacent avec fluidité, assurant une continuité visuelle qui renforce l’intuitivité du système.

Cette fluidité de nouvelle génération repose sur deux technologies essentielles : le tout nouveau Luminous Rendering Engine et le Trinity Engine.

Le Luminous Rendering Engine contrôle tous les éléments visuels et les affiche en parallèle. Il élimine ainsi les saccades entre les animations et garantit un fonctionnement fluide du système d’exploitation – quoi qu’il se passe à l’écran.

Le Trinity Engine a été développé pour gérer les situations les plus exigeantes : sessions de jeu intenses et multitâche. Il combine des optimisations au niveau de la puce avec une allocation intelligente des ressources, garantissant vitesse constante et efficacité énergétique.

Outre les modèles haut de gamme, ColorOS 16 offre des performances de pointe sur les modèles d’entrée de gamme grâce à Project Breeze, un plan d’optimisation qui rend l’expérience fluide et réactive même sur des appareils moins bien équipés.

Un design raffiné inspiré par la nature

ColorOS 16 dévoile une nouvelle identité visuelle qui puise son inspiration dans les jeux d’ombres et de lumière de la nature, créant une interface à la fois intuitive et moderne. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur smartphone en définissant des images animées ou des vidéos comme fond d’écran. Ils ont le choix entre différentes polices ou bien peuvent laisser l’IA suggérer des styles adaptés au fond d’écran.

En plus des fonctions classiques Always-On Display (AOD), ColorOS 16 introduit un AOD plein écran, permettant aux utilisateurs de voir leur fond d’écran et les informations importantes sur l’écran de verrouillage. D’un seul geste, l’écran AOD se mue en un écran de verrouillage complet. L’expérience gagne ainsi en cohérence.

Grâce à Flux Home Screen, un simple appui prolongé sur les dossiers et les icônes d’applications permet de les redimensionner librement : en hauteur, en largeur ou en les agrandissant. Lorsque la taille d’un dossier est modifiée, le reste de la disposition de l’écran d’accueil s’adapte de façon dynamique, avec des animations fluides grâce au Luminous Rendering Engine.

Une édition dopée à l’IA pour booster votre créativité

ColorOS 16 ajoute AI Portrait Glow à ses solutions de retouche photo. Cette fonction améliore les portraits pris dans de mauvaises conditions d’éclairage en optimisant les tons de peau et en équilibrant la lumière, le tout d’un seul clic.

AI Portrait Glow s’ajoute aux puissants outils de retouche AI d’OPPO, tels qu’AI Eraser, AI Unblur et AI Reflection Remover, qui permettent aux utilisateurs de retoucher rapidement leurs photos d’un seul geste. L’éditeur vidéo intégré a été enrichi avec Master Cut et propose des fonctions de montage, de contrôle de vitesse, d’ajout de musique, de recadrage, d’insertion de texte, de filtres et de réglages fins pour le contraste, la luminosité et la saturation.

Une connectivité transparente entre écosystèmes

OPPO facilite de plus en plus l’utilisation des appareils sur différents écosystèmes. Touch to Share, lancé l’an dernier, rend les transferts fluides entre les appareils OPPO sous ColorOS 15 et les appareils iOS, suivi de O+ Connect pour une intégration avancée avec Mac. Avec ColorOS 16, O+ Connect prend désormais en charge à la fois les Mac et les PC Windows. Les utilisateurs peuvent gérer les fichiers de leur téléphone depuis leur ordinateur ou contrôler leur ordinateur à distance via leur smartphone.

Avec Screen Mirroring, les utilisateurs peuvent diffuser jusqu’à cinq applications depuis leur smartphone et les contrôler avec une souris et un clavier. C’est surtout appréciable dans les situations où il est compliqué de manipuler son smartphone, comme en réunion ou en classe.

Disponibilité

Avec ColorOS 16, OPPO propose une plateforme unique alliant performances fluides, fonctionnalités intelligentes et connectivité de pointe, fidèle à sa vision d’une expérience mobile plus intelligente pour tous.

ColorOS 16 sera disponible sur la prochaine série OPPO Find X9. Les Find X9 et Find X9 Pro seront lancés dans le monde entier le mardi 28 octobre. La nouvelle version logicielle sera ensuite déployée sur d’autres appareils.