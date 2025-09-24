BONPLAN : Le Transcend SSD Portable de 512Go est à 56€ sur Amazon

Il existe deux types de personnes dans le monde de la technologie : celles qui pensent qu’un disque dur externe est un rectangle noir en plastique qui traîne sur un bureau et celles qui découvrent, bouche bée, qu’un support de stockage peut tenir dans la poche de son jean sans risquer de se confondre avec un chewing-gum. Le Transcend SSD Portable ESD310C 512GB appartient clairement à la seconde catégorie.

Une identité double

Le ESD310C a une particularité qui intrigue immédiatement. D’un côté, un connecteur USB Type-C, de l’autre, un USB Type-A. Comme un personnage de roman policier qui mènerait une double vie, ce SSD portable s’adapte aussi bien aux ordinateurs modernes qu’aux machines plus anciennes. Pas besoin d’adaptateur égaré au fond d’un tiroir, il fait tout tout seul.

Cela lui permet de s’inviter partout : sur un PC portable dernier cri, une console de jeux, un poste de travail vieillissant ou encore un téléviseur qui n’avait rien demandé. Ce côté « passe-partout » n’est pas seulement pratique, il fait aussi gagner un temps précieux à ceux qui jonglent avec différents appareils.

La vitesse sans détour

Là où un disque dur mécanique prend son temps, le SSD ESD310C mise sur la rapidité. Son interface USB 10 Gbps permet des vitesses de transfert théoriques atteignant les 1050 Mo/s en lecture et 950 Mo/s en écriture. Autrement dit, les gros fichiers vidéo ou les bibliothèques photo ne prennent pas des heures à se déplacer d’un appareil à l’autre.

C’est un peu comme si l’on confiait le transport d’un colis fragile non pas à un facteur en vélo, mais à un bolide filant sur autoroute. Le résultat est le même – le fichier arrive à destination – mais la vitesse change tout.

La sécurité en prime

Le fabricant propose aussi un logiciel baptisé Transcend Elite, qui permet de gérer des sauvegardes, de protéger ses fichiers par mot de passe et d’activer un chiffrement AES 256 bits. De quoi transformer ce petit SSD en coffre-fort portable pour documents sensibles, qu’il s’agisse de dossiers professionnels ou de souvenirs personnels.

Cette fonction peut sembler secondaire pour un usage simple, mais elle prend tout son sens dès lors que l’on transporte des données importantes.

Bonne nouvelle, il est en promo sur Amazon au prix de 56.10 € au lieu de 73.99 €.

Caractéristiques techniques :

Modèle : Transcend SSD Portable ESD310C

Capacité : 512 Go

Interface : USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Connecteurs : USB Type-C et USB Type-A intégrés

Vitesse de lecture : jusqu’à 1050 Mo/s

Vitesse d’écriture : jusqu’à 950 Mo/s

Dimensions : environ 71,3 mm × 20 mm × 7,8 mm

Poids : 11 g

Matériau : aluminium anodisé

Sécurité : chiffrement AES 256 bits, compatibilité avec le logiciel Transcend Elite

Date de sortie en France : mars 2024