Bon plan : NUKI Smart Lock 3.0 est à 109€ sur Amazon

Nuki, le premier fabricant européen de serrures connectées, offre une remise de plus de 25% sur la Nuki Smart Lock 3.0, dans le cadre de la Semaine de la maison connectée Amazon.

Proposée habituellement à un prix abordable de 149 €, la Nuki Smart Lock 3.0 représente la solution idéale pour se lancer dans la serrure connectée qui simplifie la vie, avec la possibilité d’étendre les possibilités, en ajoutant tel ou tel accessoire Nuki, selon ses besoins.

Cette troisième version de la Smart Lock Nuki est disponible en blanc. Comme pour les précédentes versions, la Smart Lock 3.0 s’installe en quelques minutes, sur la serrure existante côté intérieur de la porte. Elle est compatible avec la plupart des portes et des serrures. Pour s’en assurer, il suffit d’effectuer le test de compatibilité sur le site de Nuki.

La Nuki Smart Lock 3.0 permet de verrouiller et de déverrouiller la porte via l’application sur le smartphone ou même automatiquement grâce à la fonction “Auto-Unlock” quand on se présente devant la porte. Il est également possible d’accorder 200 autorisations d’accès permanentes ou limitées dans le temps aux membres de la famille, aux amis et aux proches et, en général, aux personnes qui ont besoin d’accéder à la maison. Ces autorisations peuvent être révoquées à tout moment, par exemple en cas de perte d’un smartphone.

En fonction des besoins, il est possible d’étendre les possibilités de la Nuki Smart Lock 3.0, par exemple en la connectant aÌ Internet en Wi-Fi par le Nuki Bridge pour un accès aÌ distance ou encore en ajoutant le capteur de porte qui permet de savoir quand la porte est ouverte ou fermée. Il est eìgalement possible d’acquérir un Power Pack rechargeable pour remplacer les piles. Le Fob est une petite télécommande aÌ un bouton qui fait office de clef et qui peut s’avérer pratique, par exemple pour un enfant qui n’a pas encore de smartphone. Pour des entrées et sorties reìpeìteìes, notamment en location courte durée, le Keypad donne accès par un code aÌ 6 chiffres qui peut s’attribuer individuellement et sur une durée limitée.