5 conseils pour enlever les rayures de l’écran d’un smartphone que vous devriez connaître

Métal, verre, céramique et, bien sûr, plastique – de quoi sont faits les smartphones modernes, mais même en faisant très attention, des éraflures et des rayures apparaissent inévitablement sur tout gadget. Si elles sont apparues sur un film ou un verre de protection, il est préférable de les remplacer tout simplement par de nouvelles. Il en va de même lorsque l’écran lui-même est couvert de rayures – dans le cas où les dommages sont faibles, vous pouvez essayer de vous en débarrasser avec des moyens improvisés. Dans l’article suivant, nous allons vous parler des moyens qui vous aideront à vous débarrasser des rayures sur vos smartphones.

Dentifrice

Aussi étrange que cela puisse paraître, la première étape consiste à essayer de se débarrasser des rayures avec du dentifrice (à moins qu’il ne s’agisse de dentifrice en gel). Cet abrasif des plus doux doit être appliqué en petite quantité sur une rayure et frotté doucement dans un mouvement circulaire avec un chiffon doux jusqu’à ce que le défaut disparaisse ou soit minimisé. Donc, si vous vouliez jouer à des jeux de casino en ligne belge sur votre smartphone et que les rayures vous gênaient, alors la méthode suivante est effectivement utile.

Le dentifrice est fréquemment utilisé pour enlever les rayures sur le verre en général. Qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’une simple montre, il est toujours bon d’appliquer du dentifrice.

Le bicarbonate de soude

En l’absence de dentifrice, le bicarbonate de soude peut venir à votre secours. Deux parts de bicarbonate de soude pour une part d’eau – et vous avez un polish improvisé prêt, qui doit être remué jusqu’à ce qu’il soit lisse et frotté avec un chiffon doux dans un mouvement circulaire sur la rayure.

Pâte GOI/Pâte Displex/Polissage à l’oxyde de cérium

Les agents de polissage spéciaux éliminent efficacement les rayures, mais il est important de ne pas en faire trop dans le processus. Et renseignez-vous à l’avance sur l’écran de votre gadget – plastique ou verre – afin de trouver le bon outil pour réparer les dégâts. L’application d’une pâte incorrecte peut finir par endommager l’écran de votre smartphone.

Décapant pour rayures – Polish pour voiture

Si vous voulez tenter votre chance à tout prix, vous pouvez utiliser un dissolvant pour rayures automobiles. Les produits chimiques d’éminents fabricants aideront à redonner une surface lisse et régulière à l’écran, mais des effets secondaires ne sont pas exclus – après tout, l’écran d’un smartphone n’est pas la même chose que la peinture d’une voiture. Soyez donc toujours prudent – personne ne peut vous garantir à 100 % que la méthode suivante fonctionnera sur votre smartphone.

Huile végétale

Une méthode extrême peut être appelée huile végétale – huile de tournesol, d’olive, de sésame, de maïs ou toute autre huile, qui, en raison de sa texture, éliminera temporairement les éraflures. Une goutte, frottée sur la surface, suffira à se débarrasser des petites éraflures.

Toutefois, soyez prudent lorsque vous choisissez une huile pour votre smartphone. Toutes les substances ne peuvent pas être utiles.

La ligne du bas

Quelle que soit la méthode que vous décidez d’utiliser, suivez toujours ces règles :

Protégez tous les connecteurs et ouvertures du téléphone pour éviter que les substances choisies pour le polissage n’y pénètrent ;

N’utilisez pas une force excessive afin de ne pas endommager votre gadget ;

N’oubliez pas que tout polissage élimine le revêtement d’origine de l’écran, ce qui peut nuire à l’interaction ultérieure avec le smartphone.

Et si les rayures ne sont pas trop graves, vous pouvez essayer de vous en débarrasser à l’aide d’un film protecteur ou d’un verre autocollant. Et surtout, si vous êtes inquiet pour votre smartphone, collez une protection dessus immédiatement après l’achat. Lorsque les rayures commencent déjà à se transformer en fissures, alors aucun produit de polissage ne sera utile ici – vous avez une route directe vers un service de remplacement d’écran. Veillez à prendre soin de votre smartphone et vous éviterez toutes les méthodes mentionnées ci-dessus.