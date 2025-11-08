UGreen Nexode 65 W à 29€ : Un chargeur qui tente le record du monde du minimalisme électrique

Il existe deux types de personnes dans la vie : celles qui ont un chargeur pour chaque appareil, chaque pièce et chaque sac… et celles qui ont déjà connu la tragédie de voir leur smartphone mourir à 3 % pile quand elles avaient quelque chose d’important à montrer.

Le UGreen Nexode 65 W débarque pour tenter de mettre fin à ce drame collectif. Ce petit bloc, à peine plus grand que deux boites d’allumettes (un peu ambitieuse, la boite), promet de recharger presque tout ce qui nécessite de l’électricité dans votre quotidien.

Un format compact, presque timide

Le premier truc qu’on remarque, c’est sa taille. Il est petit. Très petit. On dirait un chargeur de téléphone ordinaire, sauf qu’il peut recharger un ordinateur portable, une tablette, deux téléphones, votre smartwatch, et probablement votre foi en l’humanité. La technologie GaN (Nitrure de Gallium) permet justement de réduire l’encombrement sans transformer le tout en grille-pain miniature.

Le résultat : un bloc compact, solide, à glisser dans une poche ou dans un sac déjà trop plein. Pas de transformateur lourd, pas de câble monstrueux, juste « je suis présent, je gère ».

65 W… mais qu’est-ce que ça change ?

65 watts, cela signifie que le Nexode n’est pas seulement là pour votre smartphone. Il est capable d’alimenter un MacBook Air, un iPad Pro, votre console portable préférée ou même, selon certaines légendes urbaines, l’optimisme général.

Il dispose de trois ports :

2 ports USB-C (compatibles Power Delivery)

1 port USB-A (parce que la vie est pleine d’objets qui refusent de disparaître)

Vous pouvez brancher trois appareils en même temps, et le chargeur répartira intelligemment la puissance. Pas de panique, pas de fumée, juste des pourcentages qui montent sur vos écrans.

Polyvalent, pour tous vos voyages (même à la cuisine)

Le Nexode est compatible avec un nombre insolent de protocoles de charge : PD, QC, PPS et d’autres acronymes qu’on lit mais qu’on n’explique pas en soirée.

Ce qui compte, c’est qu’il fonctionne avec les smartphones Android, iPhones, iPads, ordinateurs portables, écouteurs, montres connectées, consoles portables, etc.

Un seul chargeur pour tout. Cela signifie moins de câbles, moins de prises, et surtout moins de phrases du style « quelqu’un a vu le chargeur ? ».

Conçu pour ne pas transformer votre prise en volcan

Ici, la sécurité est au menu : contrôle de température, protection contre les surtensions, surcharges, courts-circuits. Rien n’est laissé au hasard.

Le chargeur sait se réguler pour protéger vos appareils. Il travaille sérieusement, même si physiquement il ressemble à un cube sociable.

Prix

Le UGreen Nexode 65 W est actuellement en promo sur Amazon pour 29.99€.