OPPO A6 Pro 5G : durabilité et longue autonomie sont au rendez-vous

OPPO présente l’OPPO A6 Pro 5G, équipé d’une batterie grande capacité de 6 500 mAh avec la technologie Flash Charge, pour une autonomie et une fiabilité accrues. Doté d’une protection IP69 contre l’eau et la poussière et d’une résistance aux chocs de grade militaire, l’OPPO A6 Pro 5G se montre robuste et fiable pour un usage quotidien.

Son design élégant et épuré, son écran AMOLED 120 Hz haut de gamme et ses moteurs Trinity Engine et Luminous Rendering Engine dopés par ColorOS 15 garantissent une expérience exceptionnellement fluide, que ce soit pour le télétravail, le gaming, les voyages ou le streaming.

« L’OPPO A6 Pro 5G propulse la série A vers de nouveaux sommets, du design à l’écran, en passant par la photo, l’autonomie et les performances globales », déclare Marc Van den Dool, Chief Commercial Officer chez OPPO Benelux. « Grâce aux caractéristiques et aux fonctionnalités avancées de l’OPPO A6 Pro 5G, encore plus d’utilisateurs peuvent profiter d’une expérience mobile de pointe à un prix abordable. »

Une batterie grande capacité avec une recharge ultra-rapide

La batterie de 6 500 mAh, basée sur une technologie de cellules au graphite haute densité, révolutionne l’autonomie des smartphones. L’OPPO A6 Pro 5G permet jusqu’à 19,1 heures de lecture vidéo YouTube en 720p, 37,4 heures d’appels avec l’écran éteint et 26,9 heures d’appels vocaux WhatsApp. Les utilisateurs peuvent compter sur une autonomie qui tient toute la journée, sans compromis.

« L’optimisation de l’autonomie est au cœur de notre stratégie depuis des années afin de proposer une expérience utilisateur premium sur la série OPPO A », ajoute Marc Van den Dool. « Avec l’A6 Pro 5G, nous avons augmenté la capacité de la batterie de 12 %, ce qui fait que les utilisateurs bénéficient d’une expérience encore meilleure. »

Au-delà de sa grande capacité, la batterie maintient son niveau de performance maximal sur la durée. Des tests ont montré qu’après 1 830 cycles de charge, soit plus de cinq ans d’utilisation normale [3], la batterie conserve encore plus de 80 % de sa capacité d’origine. Associé à la technologie 80W SUPERVOOC Flash Charge d’OPPO, l’A6 Pro 5G peut être rechargé à 100 % en seulement 51 minutes, ce qui permet aux utilisateurs de réutiliser rapidement leur téléphone lorsqu’ils en ont besoin.

Une durabilité à toute épreuve

L’OPPO A6 Pro 5G perpétue la tradition de durabilité et de performances robustes de la série OPPO A. Grâce à un châssis central monobloc et à la protection des composants essentiels par de la mousse et de la colle, l’A6 Pro 5G est certifié IP69, attestant de sa résistance à l’eau et à la poussière. Cette conception garantit une protection optimale contre les éclaboussures et les autres dommages liés aux liquides, tout en bloquant efficacement l’intrusion de poussière.

À l’extérieur, le téléphone est protégé par le verre AGC DT-Star D+ Crystal Shield, qui se distingue par une résistance accrue aux rayures et aux chocs. À l’intérieur, l’alliage d’aluminium AM04 de haute qualité développé par OPPO, qui peut résister à 1 000 pliures selon les tests, protège la carte mère et d’autres composants essentiels. Ces innovations en matière de matériaux et de conception ont permis à l’A6 Pro 5G de décrocher une certification de résistance aux chocs de grade militaire.

Qualité d’image et fluidité de haut niveau

L’A6 Pro 5G dispose d’un écran AMOLED fin affichant des images fascinantes. L’écran Ultra Bright Display a une résolution de 1 080 x 2 374 et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz maximum. Les utilisateurs profitent non seulement de performances fluides, mais aussi d’une qualité d’image nette et précise, sans flou de mouvement. Avec une luminosité maximale de 1 400 nits, l’écran est ultra performant, y compris en plein soleil. Chaque couleur est reproduite avec des détails vifs et réalistes.

L’expérience utilisateur sur l’écran est fluide, sans ralentissement. Boosté par une solution intégrée au niveau du système dans ColorOS 15, le moteur Trinity Engine développé par OPPO améliore la fluidité et la stabilité globales du système. Le moteur Luminous Rendering Engine propose des effets d’animation fluides et simultanés, un tour de force habituellement réservé aux appareils haut de gamme.

Une connectivité optimisée pour repousser toutes les limites

Grâce à sa connectivité fiable, l’OPPO A6 Pro 5G est un appareil polyvalent adapté à une foule de situations. AI LinkBoost 3.0 – la technologie exclusive d’OPPO basée sur l’IA qui améliore la stabilité de la connexion et le changement de réseau – identifie, change et accélère les réseaux de manière intelligente. Elle offre ainsi des améliorations significatives en matière de connectivité dans les environnements difficiles [2].

AI LinkBoost 3.0 détecte et donne la priorité au trafic du gaming, ce qui réduit la latence même sur les réseaux instables ou saturés. Une antenne AI Game Antenna exclusive améliore le signal quand l’utilisateur tient le téléphone à l’horizontale, en éliminant les interférences causées par les doigts. Associé à la prise en charge du réseau 5G, ce design innovant permet d’augmenter la vitesse de chargement et d’exécution d’un large éventail de jeux.

Un design haut de gamme, au style résolument premium

Avec une épaisseur de 8 mm seulement, un poids de 185 grammes à peine et un châssis élégant avec une structure métallique, l’OPPO A6 Pro 5G est non seulement fin, mais aussi agréable en main. Bénéficiant d’un design à quatre bordures dont la plus fine atteint 1,67 mm et d’un écran de qualité IMAX avec un ratio écran/corps de 93 %, le téléphone repousse les limites du gaming et du visionnage de films.

Ce magnifique design se révèle encore davantage avec les deux finitions Lunar Titanium et Stellar Black, qui marient harmonieusement inspiration naturelle et savoir-faire précis.

Disponibilité

L’OPPO A6 Pro 5G est dès à présent disponible dans une configuration 8 Go + 256 Go. En Belgique, ce smartphone est proposé à 299 € sur la boutique en ligne OPPO et d’autres canaux. Jusqu’au 9 novembre, les consommateurs recevront gratuitement les Enco Buds3 (d’une valeur de 49 €) à l’achat de ce smartphone.