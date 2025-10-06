Tapo C560WS : la caméra 4K qui voit tout, tourne partout et ne cligne jamais des yeux

Imagine une caméra de surveillance qui, au lieu de rester plantée comme un gardien muet, décide elle-même de faire le tour du propriétaire. C’est un peu le pari du Tapo C560WS : non seulement elle capture ton environnement, mais elle le suit, le scrute, l’analyse — sans jamais te juger (ou presque). Elle pourrait presque murmurer : « On regarde ensemble ? »

Cette caméra extérieure, connectée et plutôt futée, ne se contente pas de filmer : elle surveille, analyse, pivote et éclaire, avec une précision qui ferait rougir un satellite météo (ou presque). En somme, c’est l’œil qui garde la maison quand vous, vous gardez le canapé.

Une caméra qui danse sans perdre le nord

Contrairement aux modèles figés qui fixent l’horizon avec obstination, la Tapo C560WS préfère la mobilité.

En effet, grâce à son système panoramique et inclinable, elle peut couvrir 360 degrés à l’horizontale et un large angle vertical, tout en restant fluide dans ses mouvements.

On peut même lui assigner une “patrouille” : elle se promène d’un point à l’autre, comme un vigile méticuleux qui vérifierait chaque recoin. Et, fidèle à sa nature curieuse, elle peut suivre automatiquement tout ce qui bouge. Un chat, un facteur, ou une feuille trop motivée par le vent.

4K : la haute définition du soupçon

La Tapo C560WS ne fait pas dans le flou artistique. Son capteur 4K 8 MP (3 840 × 2 160 px) permet de distinguer les détails les plus fins, qu’il s’agisse d’un visage, d’une plaque d’immatriculation ou d’une silhouette nocturne.

Elle dispose en plus d’un zoom numérique 18×, parfait pour inspecter sans s’approcher — un concept que tout introverti comme moi comprendra instantanément.

Et la nuit, me direz-vous ? Elle garde les yeux grands ouverts. Sa vision nocturne couleur Starlight transforme les ténèbres en film HD, grâce à une ouverture généreuse (F1.6) et à des projecteurs intégrés. En clair, elle voit la nuit comme vous voyez votre réfrigérateur à 3 h du matin : tout est éclairé, sauf vos excuses.

Une once d’intelligence dans chaque pixel

Là où beaucoup de caméras se contentent d’alerter à tout va, la Tapo C560WS apprend à faire la différence entre une personne, un véhicule, un animal ou… rien du tout.

Son IA embarquée (qui ne dépend pas du cloud) trie les notifications, reconnaît les visages et suit intelligemment les déplacements.

Résultat : moins d’alertes inutiles, et plus de sérénité — sauf si vous découvrez que votre chat est plus actif que prévu.

Connectée, bavarde et prévoyante

La Tapo C560WS parle le Wi-Fi couramment, y compris dans sa version Wi-Fi 6 double bande. Elle peut aussi se brancher en Ethernet, pour les amateurs de stabilité filaire.

Le stockage, lui, est à choix multiples : carte microSD jusqu’à 512 Go ou cloud Tapo Care. Elle dispose d’un microphone et haut-parleur intégrés, pour la communication bidirectionnelle — idéal pour dire à un livreur qu’il peut déposer le colis ou à un rôdeur qu’il ferait mieux de réfléchir à ses choix de vie.

Et pour les situations urgentes, la caméra sait aussi faire du bruit : une sirène de 99 dB et une lampe d’alerte complètent le dispositif. Pas de violence, juste une dissuasion lumineuse et sonore.

Construite pour durer (et pour pleuvoir)

Pensée pour les extérieurs, la Tapo C560WS est certifiée IP66, ce qui la protège contre la pluie, la poussière, et probablement contre l’humidité existentielle.

Elle supporte des températures extrêmes, de –30 °C à +60 °C, et s’installe sur mur, plafond ou poteau. Bref, elle s’adapte à tout, sauf à l’approximation.

Petit résumé

Élément Détail Type Caméra Wi-Fi extérieure pan/tilt Résolution 4K / 8 MP (3 840 × 2 160 px) Zoom 18× numérique Mouvement Pan 360° + tilt important, mode patrouille Vision nocturne Starlight color + projecteurs intégrés, passage couleur automatique IA embarquée Reconnaissance faciale, personnes, animaux, véhicules, suivi 360° Connectivité Wi-Fi 6 dual-band + Ethernet Stockage microSD jusqu’à 512 Go, Cloud (optionnel) Audio Microphone + haut-parleur pour communication bidirectionnelle Alarme Sonore (99 dB) + éclairage d’alerte Résistance IP66 (eau, poussière) Températures opérationnelles ~ –30 °C à +60 °C Alimentation Bloc d’alimentation 12V inclue (pas de batterie)

Prix

La caméra Tapo C560WS est disponible sur Amazon pour 109.99 €. ou encore 89€ chez Coolblue (Livraison gratuite). Pour une présentation complète, n’hésitez pas à jeter oeil sur le site de Tapo.

La marque Tapo appartient à TP-Link, un fabricant bien connu dans le monde des équipements réseau. TP-Link a créé Tapo afin proposer une gamme de produits domotiques accessibles, centrés sur la simplicité, la connectivité et la sécurité