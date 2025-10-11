D-Link G530 : le routeur 5G Wi-Fi 6 qui connecte tout, même là où la fibre ne passe pas (Promo Amazon à -21%)

La 5G ne se limite plus aux smartphones. Avec le D-Link G530 5G NR AX3000, la technologie mobile devient une solution pour la maison ou le bureau. Ce routeur combine la vitesse de la 5G avec la modernité du Wi-Fi 6, offrant un réseau performant là où le haut débit filaire n’est pas disponible.

Design et ergonomie

Le D-Link G530 adopte un design sobre et compact, avec quatre antennes externes pour une couverture optimale. Le boîtier reste discret tout en intégrant la technologie nécessaire pour gérer plusieurs connexions simultanées et maintenir un signal stable.

Connectivité et performances

Le routeur prend en charge la 5G NR, avec des débits théoriques allant jusqu’à 3,4 Gbit/s en téléchargement. Il supporte également la 4G LTE, utile lorsque le réseau 5G n’est pas accessible.

En Wi-Fi, il diffuse sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz via la norme Wi-Fi 6 AX3000, permettant de connecter jusqu’à 64 appareils simultanément. Cette combinaison 5G + Wi-Fi 6 est conçue pour les foyers modernes, les petites entreprises ou les sites temporaires qui nécessitent un réseau fiable et rapide.

Qu’est-ce-que la norme AX3000 ?

Le terme AX3000 fait référence à la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) et à la vitesse théorique maximale combinée sur les deux bandes de fréquences du routeur :

AX : indique que le routeur est compatible Wi-Fi 6 (802.11ax) , la dernière génération de Wi-Fi, qui améliore la vitesse, la capacité et la gestion simultanée de nombreux appareils.

3000 : correspond à la vitesse maximale théorique en mégabits par seconde : environ 2400 Mbps sur la bande 5 GHz + 600 Mbps sur la bande 2,4 GHz, soit un total de ~3000 Mbps, d’où le nom AX3000.

Ports et fonctionnalités

Le D-Link G530 dispose de plusieurs ports filaires pour les besoins spécifiques :

1 port LAN/WAN Gigabit pour la connexion filaire principale

3 ports LAN supplémentaires pour relier ordinateurs ou imprimantes

1 port USB-C pour l’alimentation

Slot nano-SIM pour insérer la carte mobile 5G

L’appareil se configure et se gère via l’application D-Link Wi-Fi, qui permet de suivre l’état du réseau, gérer les appareils connectés, et activer un réseau invité si nécessaire.

Sécurité et gestion

Le routeur intègre les fonctions classiques de sécurité D-Link : pare-feu, protection réseau et contrôle parental. Les technologies OFDMA et MU-MIMO du Wi-Fi 6 assurent des connexions stables même avec plusieurs appareils actifs simultanément.

OFDMA, c’est quoi ?

Imagine un autoroute Wi-Fi . Avant, chaque appareil prenait toute la route pour lui, même pour envoyer une petite voiture (comme un smartphone qui envoie juste un petit message).

OFDMA ( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) divise cette route en voies plus petites et permet à plusieurs appareils de partager simultanément la bande passante.

divise cette route en et permet à plusieurs appareils de partager simultanément la bande passante. Résultat : moins de congestion, des délais plus courts et une meilleure efficacité quand beaucoup d’appareils sont connectés.

Et le MU-MIMO ?

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output)

Imagine maintenant plusieurs tunnels parallèles entre ton routeur et tes appareils.

Avant, le routeur ne pouvait parler qu’à un appareil à la fois (même avec un signal puissant).

Avec MU-MIMO , le routeur peut envoyer des données à plusieurs appareils simultanément plutôt que de faire la queue.

Résultat : chaque appareil reçoit son flux plus rapidement, ce qui améliore les performances pour le streaming, le gaming et les appels vidéo.

En résumé

Le D-Link G530 combine mobilité et performance. Il transforme la 5G en réseau domestique ou professionnel rapide et stable, adapté aux foyers, bureaux ou sites temporaires. Son Wi-Fi 6, ses ports filaires et sa gestion intuitive en font une solution polyvalente pour ceux qui veulent rester connectés même là où la fibre ne passe pas.

Son tarif, aux alentours de 270 €, place l’appareil plutôt dans la catégorie des utilisateurs exigeants : professionnels, petites structures ou particuliers ayant besoin d’un réseau mobile puissant et fiable.

En vente actuellement sur Amazon au prix de 271 € au lieu de 342€. La fiche technique complète est disponible sur le site de D-Link.