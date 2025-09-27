Xiaomi Robot Vacuum S20 : L’aspirateur-robot d’entrée de gamme mais prêt à faire le job ! (149€)

Il fut un temps où l’on pensait que la poussière était immortelle, qu’elle se reproduisait plus vite qu’une famille de lapins et qu’il fallait lui courir après armé d’un balai grinçant. Puis, la technologie a décidé de s’inviter dans le ménage avec un allié de taille : le robot aspirateur.

Le Xiaomi Robot Vacuum S20 ne vient pas seulement se balader dans le salon, il revendique fièrement son rôle de nettoyeur méthodique, un peu comme un majordome miniature qui aurait troqué la queue-de-pie contre des capteurs intelligents.

Un design discret qui se prend au sérieux

De forme circulaire, le Xiaomi Robot Vacuum S20 adopte le profil classique des robots aspirateurs, mais avec une sobriété qui lui permet de se fondre dans tous les intérieurs (32,5 cm de diamètre et 9,8 cm de haut). Il ne cherche pas à attirer l’attention, et pourtant il est toujours présent, prêt à sortir de sa base de recharge comme un chevalier quittant son château au lever du soleil. Son épaisseur réduite lui permet de se faufiler sous les canapés et les lits, ces zones réputées pour abriter des colonies de moutons de poussière récalcitrants. Sa puissance d’aspiration atteint les 5000 pa.

L’intelligence en mission domestique

Ce qui distingue vraiment le S20, c’est son système de navigation. Grâce à ses capteurs intégrés, il ne fonce pas au hasard comme un jouet radiocommandé en pleine crise d’orientation. Non, il analyse, cartographie et planifie. Chaque coin et recoin de la maison est mémorisé, puis intégré à son plan de bataille contre les miettes, les poils et les poussières oubliées. Sa mémoire lui permet d’optimiser ses trajets, réduisant ainsi les passages inutiles et garantissant une couverture complète.

Enfin, il est d’ailleurs possible de définir des “Zones no go” (Exemple : “Ne pas va te balader près de la multiprise qui alimente le sapin de Noël !”) , des murs virtuels (“Ne va jamais dans la chambre du gamin !”), de lui demander de ne nettoyer qu’une pièce ou une zone en particulier.

La puissance sans les décibels

Le moteur du Xiaomi Robot Vacuum S20 offre une puissance d’aspiration adaptée aux besoins quotidiens, qu’il s’agisse de récupérer les restes d’un paquet de biscuits malencontreusement renversé (si les morceaux ne sont pas trop grand) ou de gérer les poils d’animaux de votre bouledogue français qui perd ses poils à longueur de journée.

Mais là où il marque un point supplémentaire, c’est dans sa discrétion sonore. Pas question de couvrir la musique du salon ou le film du vendredi soir : il accomplit sa tâche avec retenue, presque en chuchotant.

Adaptabilité et polyvalence

Le S20 n’est pas qu’un simple aspirateur, il s’adapte aux sols. Du parquet fragile au tapis à poils courts, il ajuste sa puissance et ses mouvements avec une certaine précision. Cette capacité à changer de registre sans perdre son efficacité lui permet de gérer différents environnements sans interruption. En cas de besoin, il retourne tout seul à sa base pour se recharger avant de reprendre son service, tel un marathonien qui aurait trouvé un ravitaillement automatique.

Commandes connectées et simplicité d’usage

Piloter le S20 est un exercice moderne. L’application mobile permet de le lancer à distance, de créer des zones interdites, ou encore de programmer ses sessions de nettoyage. On peut ainsi lui demander d’éviter la chambre des enfants (“range ton brol, l’aspi arrive !”) ou de se concentrer sur la cuisine après un dîner particulièrement animé. Tout se fait du bout des doigts, sans effort supplémentaire, laissant à l’utilisateur le rôle agréable de spectateur.

Autonomie et endurance

Côté endurance, le Xiaomi Robot Vacuum S20 propose une autonomie pensée pour couvrir des surfaces respectables sans faillir. Lorsque la batterie s’épuise, le robot se dirige sagement vers sa station de charge et reprend son travail là où il l’avait laissé. Pas besoin de rappeler son devoir : il l’assume tout seul.

En résumé

Le Xiaomi Robot Vacuum S20 ne se contente pas d’aspirer. Il cartographie, planifie, s’adapte et se recharge avec une autonomie quasi militaire. Plus qu’un outil, il devient un allié quotidien, discret et organisé, qui s’attaque à la poussière avec rigueur.

En vente sur Amazon pour 149€. Plus d’info ? Rendez-vous sur le site de Xiaomi !