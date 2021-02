Le nouveau Xiaomi Mi 11 enfin dévoilé. Les précommandes bientôt disponibles en Belgique.

Gardez une longueur d’avance grâce aux meilleures performances

Le Mi 11 est le premier téléphone à être doté du chipset Qualcomm Snapdragon 888. Celui-ci offre des performances de pointe grâce à Adreno™ 660 GPU, au moteur IA Qualcomm® de sixième génération et au modem X60. Il combine la technologie IA avec une connectivité 5G ultrarapide.

Grâce à la technologie de processeur sophistiquée 5 nm, le Mi 11 est plus rapide, plus puissant et plus performant que son prédécesseur. Non seulement l’appareil prend en charge les jeux 2K/120 fps/HDR, mais il est également doté d’un design octa-core et d’Arm Cortex-X1, qui améliorent considérablement les performances. La mémoire LPDDR5 à 3 200 MHz assure un transfert de données très rapide, passant de 5 500 Mbps à 6 400 Mbps.

Le jeu et les autres activités intensives ne posent pas le moindre problème grâce au tout dernier système de dissipation de chaleur LiquidCool. En même temps, la batterie (type) de 4600 mAh et la combinaison de 55 W filaire, 50 W sans fil et 10 W en charge inverse assurent la disponibilité permanente du Mi 11.

L’interface MIUI la plus fluide à ce jour – découvrez MIUI 12.5

MIUI 12.5 est une mise à jour intermédiaire de MIUI 12 qui met l’accent sur l’optimisation du système. Après une refonte complète de l’interface utilisateur du système, l’utilisation du processeur est réduite de 22 % maximum et la consommation d’énergie de 15 % au plus. Résultat : des performances et des graphismes exceptionnels, qui se remarquent surtout dans les mouvements à l’écran, plus fluides que jamais. Dans les systèmes précédents, ces mouvements et autres tâches ralentissaient le processeur. Dans l’interface MIUI 12.5, ces mouvements sont traités à part et n’ont donc pas d’impact négatif sur les autres tâches.

Une autre caractéristique importante de MIUI 12.5 est la possibilité de désinstaller les applications système. La grande majorité des applications du nouveau système peuvent être désinstallées, tandis qu’un petit nombre d’applications sont enregistrées au cœur du système et peuvent être cachées.

Un premier groupe d’appareils recevra la mise à jour MIUI 12.5 au deuxième trimestre 2021 : les Mi 10T, 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 11. Le deuxième groupe inclura onze autres appareils Xiaomi. Toutes les dates de mise à jour figurent sur MIUI.com.

Une qualité révolutionnaire avec la Mi TV Lux OLED Transparent Edition

Avec le Mi 11, les consommateurs ont leur propre cinéma dans leur poche. Et pour ceux qui veulent encore améliorer cette expérience visuelle incroyable, Xiaomi annonce l’arrivée de la Mi TV Lux OLED Transparent Edition au Benelux ! Avec un écran de 55 pouces et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, c’est un modèle haut de gamme sur le marché des téléviseurs OLED 4K. La Mi TV Lux OLED Transparent Edition offre une véritable expérience cinématographique grâce à une profondeur de couleur de 10 bits, un temps de réponse de 1 ms et un angle de vision de 178°. Vous pouvez ainsi regarder votre film ou programme préféré sous tous les angles dans le salon. La Mi TV Lux OLED Transparent Edition sera bientôt présentée au MediaMarkt Amsterdam Arena.

Prix et disponibilité