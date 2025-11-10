Véhicule électrique : les idées reçues qui ont la vie dure (et qu’on démonte en douceur)

Il existe des théories qui refusent de mourir : Elvis serait vivant sur une île, les chats comprennent le français mais n’obéissent pas par choix philosophique, et la voiture électrique serait réservée aux gourous de l’écologie chaussés de sandales. Prenons cinq minutes (et un léger sourire) pour dépoussiérer tout ça.

« Une voiture électrique, ça ne roule pas loin »

Cette idée a la longévité d’un paquet de biscuits dans un sac de randonnée. À l’époque, c’était vrai : les batteries étaient petites, les autonomies modestes, et il fallait prier pour que la borne suivante ne soit pas au-dessus d’une colline. Aujourd’hui, une électrique peut faire entre 250 et 500 km selon le modèle.

Cela couvre 98 % des trajets du quotidien, y compris l’aller-retour chez belle-maman (courage). En vrai, la seule situation où ça peut coincer, c’est si vous décidez, du jour au lendemain, de traverser l’Europe à 130 km/h avec le chauffage à fond par -6°C. Ce n’est pas impossible. Mais ça demande un thermos.

« Ça met mille ans à recharger »

Ici, tout dépend où vous rechargez.

À la maison : ça se recharge pendant que vous dormez. Vous, la voiture, tout le monde est content.

Sur une borne rapide : on récupère souvent 200 km en 20 à 30 minutes, juste le temps de boire un café et de juger les choix de pâtisseries de vos voisins de table.

Recharge infinie ? Non.

Recharge pratique ? Oui, à condition de ne pas attendre d’être à 3% batterie, le regard vide, à chercher une borne dans un village où même le réseau passe en Edge.

« Ça pollue plus à cause de la batterie »

La fabrication de la batterie demande effectivement plus d’énergie qu’un moteur classique. Mais sur l’ensemble de sa vie, un véhicule électrique pollue moins, à condition bien sûr que l’électricité utilisée ne soit pas produite en brûlant des pneus dans un jardin (Belgique, on te regarde, mais ça va). Sans entrer dans les débats d’ingénieurs, disons simplement ceci : Si vous roulez beaucoup, l’électrique devient clairement plus propre.

Et on sait tous que vous ne faites pas juste 12 km par an.

« Il faut être ingénieur pour comprendre comment ça marche »

Non.

La voiture électrique, c’est presque un grand électroménager à roulettes.

Un bouton « On »

Un bouton « Go »

Et un silence mystérieux qui fait croire que vous planez.

Pas de vitesses, pas de vrombissements, pas de questions existentielles mécaniques. C’est zen. C’est calme. Ça fait même « whiii » dans les parkings, comme un vaisseau spatial mais sous café léger.

« Et quand la batterie est morte, je la jette dans la forêt ? »

Non, évidemment. Les batteries se recyclent et servent souvent à être réutilisées dans des batteries stationnaires (par exemple pour stocker l’énergie solaire d’une maison).

Elles finissent rarement leur vie dans la nature, sauf peut-être dans certains films catastrophes où tous les gens crient trop fort inutilement.

« L’électrique, ça va me lâcher au milieu de nulle part »

On imagine souvent un scénario façon western : vous, la voiture, un vent de sable, et votre batterie qui dit « Ciao » d’un coup. En réalité, les voitures électriques affichent le pourcentage d’autonomie au centimètre près. Et, bonus, elles vous préviennent cinq fois avant d’être vraiment à sec.

Si vous tombez en panne, c’est que vous l’avez cherché, un peu comme vider son frigo « juste pour voir si ça passe encore ».

« Il n’y a pas de bornes »

Il y a de plus en plus de bornes, et même des applications qui vous indiquent où elles se trouvent, combien elles coûtent, si elles sont libres, et si quelqu’un a garé sa voiture thermique dessus (grrr).

Et l’ajout malin : 80% des recharges se font chez soi, pas en pleine savane.

« L’électrique, c’est nul pour les longs trajets »

Les longs trajets existent, bien sûr. Mais ils se planifient comme un voyage : pause café → recharge → pipi → on repart. En réalité, c’est votre vessie le facteur limitant, pas la batterie. Et puis avouons-le : les grandes pauses d’autoroute sont rarement du luxe.

Vous avez déjà vu quelqu’un sortir d’un trajet de 4h, sourire franc, colonne vertébrale détendue et parfum mentholé ?

« Une voiture électrique ne peut pas tracter »

Certaines non, certes. Mais d’autres oui, et sans grimacer.

Il existe aujourd’hui des SUV électriques capables de tirer caravane, remorque, bateau, belle-mère (pour les plus motivés).

« Il faut changer la batterie tous les trois ans »

Alors là, la batterie n’est pas une brosse à dents. On observe souvent 70 à 80 % de capacité après 8 à 10 ans, ce qui n’empêche pas de conduire normalement.

Votre smartphone, lui, fatigue parce qu’il est à 45°C dans votre poche en permanence, pas parce que la technologie est mauvaise.

« Les voitures électriques sont silencieuses, donc dangereuses »

Elles sont silencieuses, oui. Mais elles font un bruit artificiel à basse vitesse, ce petit whiiiiii futuriste qu’on dirait tout droit sorti d’un vaisseau Klingon.

Et puis, dangereuse comparée à quoi ? La trottinette électrique lancée à 25 km/h dans une zone piétonne ? (Ça, c’est la vraie menace.)

« Ça coûte un bras à l’achat »

Oui, certains modèles coûtent cher. Mais il existe des modèles abordables, des aides, des occasions, et surtout : le coût d’usage est souvent bien plus bas.

L’électricité coûte moins cher que le carburant, les entretiens sont plus simples, et il n’y a pas d’huile, pas d’embrayage, pas de marmotte cachée sous le moteur. Moins de pièces = moins de factures surprises.