TRUMP, le Gargamel américain, revient avec son réseau social.

Non, on ne rit pas. C’est officiel, le brave Donald, 75 ans au compteur, s’apprête à lancer son nouveau réseau social : Truth Social, mais poursuit son objectif d’écraser la concurrence “malhonnête” des grands de la tech.

Souvenez-vous, l’année dernière, Trump fut éjecté à coups de pompe d’à peu près tout ce qui touche à un réseau social. Furieux, il avait annoncé qu’il reviendrait, tel Gargamel lorsqu’il se fait remettre en place par les gnomes bleus. Il s’apprête donc à lancer, en 2022, Truth Social.

“La vérité sociale”. Fabuleux. Lui qui lançait plus de fake news à la minute qu’un politicien lâche des promesses en période électorale, le voici en train de construire un réseau social rien qu’à lui tout seul.

Truth Social naîtra d’une nouvelle société appelée “Trump Media and Technology Group (TMTG)”. C’est discret et à peine mégalo. Ce groupe lancera aussi un nouveau service de streaming payant baptisé TMTG+. Comme c’est original. Il proposera des informations mettant en évidence les valeurs de Trump (S’il en trouve), du divertissement (Un talk-show animé par Trump ?) et, enfin, des podcasts. Le tout sera marqué du sceau “La vérité et rien que la vérité”. On y croit dur comme fer.

Tout ce bazar, financé à coup de dizaine de millions de dollars, espère aussi concurrencer Amazon et Google, notamment sur les services d’hébergement dans le cloud. Bref, l’ancien fantasque président entend bien construire son petit empire de tech online, reste à voir si quelqu’un s’y abonnera, hormis bien sur les centaines de milliers de partisans, toujours sur le front pour soutenir cet homme complètement hors-sol.